Teatrikando | De celebración

Por: Benjamín Bernal

Lució mucho el 26 aniversario del Centro Cultural y Social Veracruzano, de Coyoacán, además de mencionar el paquete de obras teatrales que usaron para conmemorar el 25 cumpleaños del Centro, en su discurso el Julián Sánchez Cortázar recordó que hubo obras desde Concierto miedo (Mauricio Herrera) hasta Las Mujeres no tenemos llenadero (Susana Alexander), La dama de negro (Rafael Perrin), Aeroplanos (Ignacio López Tarso), entre muchas, de verdad muchas otras.

Además, hubo entrega de reconocimientos a veracruzanos distinguidos, anotamos a David Ramón (Literatura), Ernesto Contreras (Cine), Félix Malpica Valverde (Radio), Gaby Mellado(Actriz), Jacinto Armando Chacha Antele (Cultura Popular), Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ciencias), Miguel Layún (Deportes) Ricardo Jonas Soto Contreras (Gastronomía), Samantha Flores (Filantropía), Samo (Música), El súper show de los Váskez (Música) y Yolanda Quevedo Piña (Periodismo).

Hubo una cena elegante, que concluyó con un pastel gigantesco que cortaron todos los homenajeados. La actriz Gaby Mellado, a quien usted recordará por su telenovela La taxista y El Vuelo de la Victoria, se salvó de ser víctima de la tradicional canción que pide Mordida, mordida” fue una excelente noche en el mundo cultural, que concluyó con sones jarochos.

La duda gustará a los millenials Ya que hablamos de Coyoacán, debemos mencionar que en el nuevo Teatro Centenario Coyoacán, se está presentando la obra máxima de Tomás Urtusastegui, que lleva por nombre La duda. La actúan Magda Karina y como su hija Fátima Torre, usted quizá recuerda la primera versión hace como veinte años, creo recordar en el Xola, ahí Magda Karina hacía el papel de la hija. Ahora en tiempos de los millenials tiene ligeras adaptaciones para que guste a los jóvenes más jóvenes, porque hay una serie de acciones que causan hilaridad, como vivir en la casa paterna, aceptar órdenes hasta que no sean independientes, hacer uso de aparatos para escuchar su música, libertades sexuales que ni se imaginan los padres, para pasar el rato.

Porque no hay nada serio en su vida, todo es broma y juego hasta que le invita a hacer una tarea juntas. Realizar una entrevista que en un primer momento no quiere aceptar la madre porque tiene un compromiso; pero, la mencionada entrevista se da. Una serie de acontecimientos en broma, otros en serio, hasta que… No le debo contar más de la mente del dramaturgo Urtusástegui que está probado en eso del sentido del humor y en Karina Duprez que dirige desde que tengo memoria. Ella ha dirigido a Carlos Ancira, retocado sus textos, por lo que ver uno de sus trabajos magistrales es un deleite. Es una prueba de que se puede llevar a escena un texto probado, retocarlo y dejar sentado que Magda Karina ha aprendido mucho de sus padres, Ancira y Duprez.