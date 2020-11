Tus vecinos seguirán siendo tus vecinos

Por: Fernanda Águila Valdez





El pasado martes 3 de noviembre, se llevaron acabo las elecciones por la presidencia de Estados Unidos en uno de los momentos más polarizados de la historia de dicho país. Sin duda, el discurso del hasta ahora presidente Donald Trump ha promovido divisiones entre los ciudadanos a tal grado que han dejado de ser estadounidenses para convertirse en negros, blancos, latinos, asiáticos, musulmanes, mujeres o alguna otra dimensión de su identidad, antes que ser estadounidenses.

En el país vecino, la polarización geográfica de las preferencias partidistas ha aumentado drásticamente en los últimos 40 años, reduciendo las oportunidades de interacción política transversal. Dicho fenómeno, ha creado cámaras de eco donde es aún más difícil que una persona escuche y respete puntos de vista alternativos.

Un estudio publicado en 2019, reveló que el 42% de ambos partidos, no solo consideran a la oposición como equivocada sino maligna (P. Kalmoe y Mason, 2019). Una contienda electoral tan disputada, deja a su paso, profundas divisiones en el pueblo de los Estados Unidos y un profundo sentimiento de desconexión frente al otro.

Es importante comprender que la democracia misma es un proceso que trae consigo mucha inestabilidad (Van der Borhg 2009,306). Sin embargo, en Estados Unidos, los niveles de polarización y las teorías conspiratorias sobre fraude electoral podrían detonar el caos en los próximos días.

Al desconocer la validez institucional de las elecciones, Trump lo que busca es movilizar a su base y contar con el apoyo popular para tomar medidas legales. Las consecuencias de seguir alimentando la teoría de conspiración sobre el fraude, podrían ser graves de acuerdo a la Liga Antidifamación (ADL), “las teorías conspiratorias inspiran a la violencia extremista, especialmente si éstas señalan a determinados grupos o individuos como enemigos” (COE 2020, 20).

En estos momentos de incertidumbre democrática, es importante recordar, que más allá de las diferencias políticas que puedan tener, tu vecino seguirá siendo tu vecino, por lo que es responsabilidad de la sociedad civil impulsar medidas pacíficas para hacer valer la democracia.

No sabemos lo que pasará en los próximos días, lo que podemos asegurar es que no habrá verdaderos ganadores, si el próximo presidente no logra conciliar las narrativas e involucrar a las diferentes audiencias bajo un mismo proyecto nacional.

@fer_aguilav95