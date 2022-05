Chiara Ferragni recuerda su primer Met Gala con un mensaje inspirador

La Met Gala suele ser uno de los eventos más esperados del año debido a la serie de famosos que desfilan por las escalinatas del icónico museo de la ciudad de Nueva York con looks extravangantes, que dan de qué hablar durante toda la semana.

Pero también es un acontecimiento que tiene varios significados personales para algunos de los invitados, como es el caso de la influencer italiana Chiara Ferragni, quien asistió acompañada de su esposo, el rapero Fedez.

Unas horas después del evento, la también diseñadora, publicó un serie de fotografías de la primer Met Gala a la que asistió en 2015, junto a un mensaje inspriador con el que rompió el silencio y habló sobre la difícil etapa que vivió cuando tenía 28 años.

Chiara en ese entonces, fue invitada por la firma Calvin Klein y en las instantáneas posa junto a Francisco Costa, diseñador creativo de la marca. En ese año, la guapa italiana destacaba en el mundo digital con su blog, The Blonde Salad y se había colado en la lista de los 30 creativos menores de 30 de Forbes, por su éxito en las redes sociales, mismo que había cosechado tres millones de seguidores, (actualmente tiene más de 27).

Aunque en las fotografías luce sonriente y feliz, con un vestido largo de la marca neoyorkina, con escote pronunciado que la hacía lucir más alta y esbelta, la verdad era que por dentro se sentía mal emocionalmente y así lo admitió:

"Mi primera Gala MET fue en 2015, me invitó Calvin Klein y me daba mucho miedo estar allí, ese año fue una época deprimente en mi vida: vivía en Los Ángeles, estaba en una relación que no funcionaba, me sentía muy sola y profesionalmente enjaulada, mientras otras personas tomaban la mayoría de decisiones por mí", escribió.

Chiara Ferragni y su esposo Fedez. Foto: @chiaraferragni

Añadió que a pesar de eso, seguirá recordando al evento como algo increíble, y que de ese oscuro año solo puede pensar que ha sido de gran enseñanza y aprendizaje, “Buen trabajo, Chiara, por salir de esa época de tu vida creando tus propias reglas, convirtiéndote en tu jefa, tomando tus decisiones y formando la familia con la que siempre has soñado". Concluyó, dedicándole unas emotivas palabras a la Chiara del 2022, “Si la Chiara del 2015 pudiera ver a la del 2022, creo que lloraría de felicidad. Y eso es lo que esta gala significa para mí ahora: ir de la mano con mi marido, feliz y orgullosa. Todos merecemos sentirnos así”.

Hasta ahora la publicación ha recaudado las más de 600 mil reacciones.

El look de Chiara en la Met Gala 2022

La temática de la noche fue la Época Dorada de Estados Unidos y revivió el glamour del siglo XVIII, mismo al que las celebridades dieron su toque personal.

Para la ocasión, la pareja llegó enfundada de Versace, una de sus firmar favoritas. Chiara lució un impactante vestido negro del atelier de la casa italiana, creado en 1997, junto a un joyería vintange de Tifanny y un reloj Bvlgari. El vestido está elaborado en cuero suave y seda cubierto del lado derecho hacia la parte posterior .

Mientras que Fedez, tradujo la extravangacia de la edad dorada en un esmoquin moderno, compuesto de un blazer ajustado que cuenta con doble reversión de malla dorada, que crea un contraste con el negro.

Los Ferragnez como se hacen llamar en redes sociales, son una de las parejas más queridas del mundo digital. Cumplirán cuatro años de casados el próximo 1 de septiembre y juntos han formado una de las familias más populares compuesta por sus dos hijos: Leone de cuatro años y Vittoria de un año y de su perrhija, Mati, una bulldog francés, quienes ya tienen su propio reality show en Amazon Prime.