Cuestionario Proust: Simpa (SMS)

Es uno de los dos integrantes de la banda cubana SMS, quienes además de componer música tienen experiencia en el mundo de la actuación. Actualmente está radicado en México, donde ha cumplido su sueño de ser reconocido y trabajar para otros artistas a través de la composición, además de presentarse en escenarios como el del popular Coca Cola Flow Fest. Sus lanzamientos más recientes son las canciones “Pal piso la ropa” y “Bellezura”.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Tengo un carácter fuerte y soy perfeccionista.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Tener a tus seres queridos a tu lado siempre, no hay nada mejor.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

La verdad nadie es perfecto y nuestros defectos también nos hacen ser lo que somos. Pero para no dejar de decir, es que a veces soy un poco terco. Nosotros decimos “cabezón”.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Que sean mentirosos y falsos.





¿Tu gran miedo?

Dejar de existir.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Entre felicidad y estrés, porque nuestro trabajo a veces es estresante.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Me gusta mucho la moda, y tengo una colección de Nikes, es mi pequeño pasatiempo.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Yo admiro la valentía de no rendirse.

¿La persona viva a la que más admiras?

Mi madre.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Hay personas que me han decepcionado mucho, pero me atrevo a decir que no tengo ese sentimiento.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Asere (es cómo decir el Wey acá en México).





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

En última opción, cuando es imposible, para no herir a la otra persona.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

El respeto.

¿Y la que más te gusta en una mujer?

Que dentro de su delicadeza no sea frágil.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi familia completa y mi lindo KING (mi perrito)





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Tengo muchos recuerdos lindos, pero diría que luego de salir de la secundaria, cuando estaba en el grupo de Teatro (Olga Alonso) en La Habana, Cuba. Momentos inolvidables.





¿Qué talento te gustaría tener?

Estoy feliz con los talentos que tengo, pero sí me hubiera gustado desarrollar más las artes plásticas, aprender no ocupa espacio.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

A veces decir cosas por impulsos provocados por diferentes emociones.

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Creo que todavía no ha llegado, pero ya lo visualicé.





¿Dónde te gustaría vivir?

En un país que se llama “CERCA DE MI FAMILIA”





¿Cuál es tu bien más preciado?

En mi PC tengo los archivos de mi trayectoria artística.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Johnny Depp.





¿Tu pasatiempo favorito?

El cine, amo ver películas.

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Me gusta mucho el mar, en otra vida sería un delfín porque en esta vida ya

experimenté lo terrenal y me encantaría explorar las profundidades del océano.





¿Cómo te gustaría morir?

Que la muerte me lleve dormido para no sentir.





¿Tienes un lema?

“El tiempo de Dios es perfecto”.