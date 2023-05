[Entrevista] Mother Mother: Una ceremonia de amistad

A mediados de 2021, cuando el mundo aún estaba sumido en la incertidumbre por la crisis sanitaria del Covid-19, la banda de pop-rock canadiense Mother Mother dio a conocer su octavo disco de estudio, titulado Inside.

Para muchos ese sería un momento poco propicio para dar a conocer una nueva obra, ya que prácticamente toda la música nueva que se lanzó durante la pandemia no pudo escucharse en los escenarios durante casi dos años.

Te puede interesar: [Entrevista] El pop futurista de Brandt Brauer Frick

Aún así, Ryan Guldemond, el líder y vocalista de la agrupación, vio cómo dicho lanzamiento encontraba un nuevo significado y un nuevo público, precisamente a propósito del confinamiento, como cuenta en entrevista con El Sol de México:

“Cuando el mundo te impide salir, no te queda más remedio que mirar hacia dentro”, asegura.

Y es que la realización de este álbum fue un reto para el músico, quien estaba más bien acostumbrado a encontrar inspiración en el mundo exterior:

"El mundo se detuvo y de repente tuve mucho más tiempo a solas en mis manos, lo que no es necesariamente propicio para escribir canciones (ya que) por lo general, me gusta aventurarme y encontrar orientación en una narrativa más interactiva, de viajes, personas y hallazgos fortuitos… Me encanta ese proceso, porque es casi como si estuvieras en colaboración con el mundo”.

La banda se presenta el 21 de mayo en el festival Corona Capital Guadalajara





Pero en esta ocasión buscar afuera no era una opción, por lo que el artista tuvo que emprender otro tipo de camino:

“Emprendí un tipo diferente de viaje, uno más interno y personal, explorando diferentes tipos de terapias, meditación y diarios como un medio para descubrir canciones desde un lugar interior más profundo”.

Fue así como la banda, que se completa con la cantante y tecladista Jasmin Parkin, el baterista Ali Siadat, el bajista y multiinstrumentista Mike Young y la hermana de Ryan, Molly Guldemond, se encontró frente al reto de mantener su talante positivo y enérgico, pero partiendo desde otro lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mother Mother (@mothermothermusic)

Ampliando su alcance

Surgidos en la ciudad de Vancouver, Mother Mother surgieron primero sólo con el nombre de Mother, aunque rápidamente se cambiaron el nombre por uno que pudiera ser un poco más fácil de rastrear en internet.

Ryan cuenta que cuando firmaron su primer contrato discográfico, fue su sello el que hizo una búsqueda en la web y descubrió que ya habían diez o 15 bandas llamadas simplemente Mother en todo el mundo, por lo que rápidamente se rebautizaron con el mismo nombre, pero multiplicado por dos.

Desde entonces, y con cada entrega y cada gira, la banda va ampliando poco a poco su alcance, conquistando cada vez más territorios, como en este caso México.

Dentro de unos días se presentarán en México por primera vez. ¿Qué es lo que veremos sobre el escenario?

Verán a una banda sonriendo como idiotas, porque estamos muy emocionados de finalmente tocar en México y de conocer a toda nuestra familia mexicana. Vamos a montar un espectáculo lleno de energía y de amor y vamos a tocar todas nuestras canciones populares, las que la gente quiere escuchar, así que sí, estamos muy emocionados de estar allí.

Para los que aún no los hemos visto en directo, ¿cómo defines su espectáculo?

Tiene mucha energía y es muy físico… Y positivo. No nos quedamos ahí parados para solamente tocar las canciones, realmente tratamos de generar una experiencia positiva para los fanáticos y tratamos de hablarle a la audiencia y de asegurarnos de que esta se sienta vista, respetada y apoyada, eso es muy importante para nosotros, que se sientan en un espacio seguro que están compartiendo con todos los demás y que tengan algo de paz y de diversión… Te diría que es como una ceremonia de amistad.

El éxito en internet es hermoso, pero al mismo tiempo preocupante porque les exige más a los artistas, quienes ahora deben ser como personalidades en línea y trabajar diez veces más en las redes sociales

Volviendo al tema de las exploraciones internas, Ryan reflexiona en torno al concepto del éxito:

“A menudo vinculamos el éxito con el movimiento externo: subir escaleras corporativas, aprovechar oportunidades o, para una banda como nosotros, salir de gira… Pero cuando somos despojados de esos factores, puede parecer que el crecimiento de nuestra vida se detiene por completo”.

“Sin embargo, el alma siempre está evolucionando y expandiéndose”, añade.

La “fortuna” de pegar en TikTok

En el verano de 2020 la banda comenzó a notar que sus seguidores acudían en masa a los servicios de streaming para escuchar varias canciones de su catálogo anterior.

Fue cuando se supo que algunas de las canciones previas de Mother Mother, entre ellas "Hayloft", "Arms Tonite" y "Wrecking Ball", se habían convertido en éxitos de la plataforma de videos cortos Tik-Tok.

Esto sirvió no sólo para que la banda de pronto empezara a ver que tenía una nueva legión de seguidores, que no sólo se dejaban ver en la pantalla, sino también en las presentaciones de la banda.

El propio Ryan ha dicho que esto se ha sentido como un regalo surrealista del universo

“Tengo muchos sentimientos encontrados al respecto. Creo que es realmente asombroso lo poderosa que puede ser (la red social) en términos de exponer talentos ocultos y de eliminar a todos los intermediarios entre el artista y el público. Eso empuja a todos los demás -radio, sellos discográficos y managers- fuera del camino”.

“Es algo realmente hermoso -continúa- pero al mismo tiempo preocupante, porque les exige más a los artistas, quienes ahora deben de ser como personalidades en línea y trabajar diez veces más en las redes sociales… Además hay que recordar que muchos artistas son introvertidos y tímidos y que muchos luchan de alguna manera con su salud mental, a lo cual no ayudan mucho las redes sociales”.

Por cierto, no es común que una banda de rock tenga varias coristas femeninas, ¿cómo llegaron a tener esa alineación?

Creo que eso nació de la inseguridad, porque cuando comencé la banda estaba estudiando guitarra y yo realmente no cantaba pero ya tenía varias canciones escritas que necesitaban una voz, y como yo no me sentía muy seguro de mi propia voz, quise traer otras voces que me cubrieran y que me ayudaran a crear armonías para que entre los se escuchara algo más confiado y seguro.

Cultura [Entrevista] Noia: Entre los sueños y la fantasía









Parece que un elemento imprescindible en tu música es lo lúdico, ¿estás de acuerdo con esa idea?

Sí, de hecho diría que fueron muchas bandas que eran precisamente peculiares, juguetonas, excéntricas o extrañas, como Pixies y Talking Heads, Violent Femmes y Weezer las que realmente capturaron mi corazón mientras crecía… Todas estas bandas de rock eran así, con ese elemento divertido aunque al mismo tiempo algo oscuras, lo cual es paradójico, pero es algo que siempre me atrajo mucho.

Muy bien, gracias por tu tiempo. Nos vemos en Guadalajara.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sí, todos están invitados a venir a Guadalajara, para que les demos las gracias desde el fondo de nuestros corazones por apoyarnos todos estos años, sin importar si son nuevos fans o de antaño…. Gracias por su paciencia, nos tomó mucho tiempo llegar a México y la pandemia no ayudó, pero ahora llegó el momento de traerles el mejor espectáculo que podamos hacer, ¡será una celebración de nuestra amistad con el pueblo mexicano!