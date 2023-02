El Super Bowl de Rihanna: 118 millones vieron el show de medio tiempo

La actuación de Rihanna en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 estuvo muy por encima del espectáculo del año pasado con Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar y Snoop Dogg, quienes sólo acapararon la vista de 103,4 millones de espectadores.

En esta ocasión, la cantante barbadense logró que 118.7 millones de personas siguieran la transmisión para disfrutar del show. Esto la coloca como la segunda actuación más vista, pues no logró superar la de Katy Perry en 2015, que fue sintonizada por 121 millones de aficionados.

La victoria de los Chiefs en el Super Bowl LVII atrajo un promedio de 113 millones de espectadores en plataformas de televisión (Fox y Fox Deportes) y digitales (propiedades de Fox y NFL), es decir, el espectáculo de la intérprete de "Umbrella" y "Work", obtuvo una mayor audiencia que el evento en general.

Durante su espectáculo de 13 minutos, la ganadora del Grammy presentó canciones como "Where Have You Been", "Only Girl (In the World)", "We Found Love", "Work" y "Umbrella", concluyendo con "Diamonds".

Luego del espectáculo en el State Farm Stadium comenzaron las especulaciones sobre si el vientre abultado de Rihanna era por un nuevo embarazo y el rumor no tardó en confirmarse.

Un representante de la intérprete originaria de Barbados confirmó a The Hollywood Reporter que la cantante está esperando a su segundo bebé, luego de que en mayo de 2022 dio a luz a su primer hijo.