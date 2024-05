Checo Pérez arrancará la carrera sprint de Miami desde el tercer sitio: así quedó la parrilla

Sergio “Checo” Pérez arrancará en la tercera posición para la carrera sprint del Gran Premio de Miami que se realizará este fin de semana, detrás del neerlandés Max Verstappen quien fue primero mientras que Charles Leclerc acabó segundo.

“Checo” no logró mejorar a comparación de la SQ2, incluso, al finalizar la prueba platicó con Verstappen sobre las dificultades que encontraron en la pista.

“Fue algo muy terrible, no fue algo bueno encontrar las llantas, la SQ3 fue similar, sin embargo, no encontramos lo que necesitábamos pero nos vamos contentos, es bueno tener la pole”, dijo Verstappen.

En la SQ1, “Checo” finalizó en el noveno sitio; Fernando Alonso alcanzó a tocar la barda pero el incidente no pasó a mayores; mientras que Piastri tuvo un contacto importante con Valtteri Bottas, incluso, el británico se quejó del accionar del finlandés.

Mclaren tuvo dominio de esta calificación al finalizar en las dos primeras posiciones, primero Lando Norris, seguido de su compañero Oscar Piastri mientras que Alonso quedó en tercero; hasta el cuarto se colocó Verstappen.

En la SQ2, el tapatío acabó en el segundo lugar sólo por detrás de Norris, mientras la gran sorpresa fue que quedaron fuera George Russell y Lewis Hamilton de Mercedes, este último chocó con la barda lo que le costó milésimas de segundos que a la postre le impidió buscar una mejor posición.

Verstappen recuperó terreno en la Q3

Verstappen se quedó gran parte de la calificación en los pits, solo dio un giro que no fue suficiente para acercarse a los mejores tiempos y se quedó en el cuarto, a +0.404 de Landon.

Mientras que en la SQ3, a pesar de que sufrió en la chicana porque su auto brincó, Max Verstappen se logró recuperar para tener el mejor tiempo, mientras que Charles Leclerc acabó segundo y Sergio Pérez en tercero.

Este sábado se realizará la calificación de cara al Gran Premio de Miami a disputarse el domingo, además se efectuará la carrera sprint, la segunda de la actual temporada de la Fórmula 1, y que tendrá un total de 100 kilómetros.

