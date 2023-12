Caso Gypsy Rose: su mamá abusó por años de ella, hasta que planeó matarla con ayuda de su novio

Gypsy Rose Blanchard aseguró que se arrepiente de haber matado a su madre, Dee Dee Blanchard, una mujer que abusó física, mental y emocionalmente de ella al obligarla a someterse a diversos procedimientos médicos y a llevar una vida de supuestas enfermedades.

"Si tuviera otra oportunidad de rehacer todo, no sé si volvería a cuando era niña y les diría a mis tíos y tías que no estoy enferma y que mamá es la que me enferma (...) o si pudiera regresar al punto de esa conversación con Nick y decirle: '¿Sabes qué? Voy a ir a contarle todo a la policía", contó la joven en entrevista con People.

¿Qué pasó con Gypsy Rose?

Desde muy pequeña, Dee Dee obligó a Gypsy a estar en una silla de ruedas por una supuesta distrofia muscular a pesar de que ella podía caminar sin problemas, a someterse a procesos médicos innecesarios como el uso de sondas y múltiples inyecciones y hasta a afeitarse la cabeza luego de asegurar que su hija padecía leucemia.

"Obviamente sabía que podía caminar y que no necesitaba una sonda de alimentación, pero todo lo demás era una gran confusión para mí", agregó Gypsy, quien saldrá de la cárcel el próximo 28 de diciembre.

Luego de años de abuso y falsas enfermedades, Gypsy ideó un plan junto a su entonces novio Nicholas "Nick" Godejohn, para matar a Dee Dee. Ambos fueron declarados culpables y sentenciados a prisión por sus respectivos papeles en el asesinato.

Durante la investigación por la muerte de la madre, se determinó que Gypsy era víctima de Munchausen por poder, una enfermedad mental en la que un cuidador, generalmente niños, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el menor está enfermo.

Gypsy fue sentenciada a 10 años de prisión por el asesinato de Dee Dee, pero en septiembre de 2023 se le concedió la libertad condicional, dos años antes de que expirara su condena de 10 años.

La historia de Gypsy y Dee Dee Blanchard inspiró la película Mommy Dead and Dehest, de HBO y también The Act, que salió a la luz en 2019. Ahora que saldrá de prisión este 28 de diciembre, se prevé que el estreno de The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard el próximo 5 de enero.