Cometa Nishimura podría ofrecer un espectáculo o desintegrarse cerca del Sol

Un cometa recién descubierto podría brillar lo suficiente para verlo a simple vista o podría desintegrarse, dejándonos con el deseo de observarlo.

Hideo Nishimura, el descubridor del cometa

Entre las noches del 11 al 12 de agosto, Hideo Nishimura, desde Kakegawa, Japón, fotografiaba el cielo nocturno, cuando notó una manchita tenue que no debería estar o más bien, que no aparece en los catálogos. Esto significa que un intruso se había colado en las imágenes y solo podía ser un cometa. Recibió el nombre de: C/2023 P1 Nishimura.

Hideo Nishimura. | Foto: H. Nishimura

C por cometa no periódico o un periodo mayor a 200 años. 2023 el año de descubrimiento. P1 por ser el primero en descubrirse en la primera quincena de agosto. Cada quincena se designa con una letra del alfabeto, siendo A la primera quincena de enero, B la segunda y así hasta P para los primeros días de agosto. Se omite la letra i y no se ocupa la z. Y Nishimura por el apellido del descubridor, siendo este ¡su tercer cometa!

¿Cómo es el C/2023 P1 Nishimura?

Los cálculos de la órbita indican que el cometa viene de la Nube de Oort, una nube de rocas de hielo que envuelve al Sistema Solar, ubicada de 2000 a 100 mil o 200 mil UA del Sol ¡muy lejos! (UA = Unidad Astronómica, es la distancia Sol - Tierra = 150 millones de km).

La Nube de Oort. | Gráfico: NASA / JPL-Caltech

Ciencia Superluna azul: así se vio el inusual fenómeno astonómico (fotos)

Entre el 15 y 16 de agosto el cometa cruzó la órbita de la Tierra y por su increíble velocidad, el 27 de agosto cruzó la órbita de Venus.

Parece que es el primer viaje del cometa alrededor del Sol, se le calcula un periodo orbital de 202 años. Sin embargo existe la probabilidad que el cometa se desintegre a mediados de mes.

Será el 17 de septiembre cuando el cometa alcance su perihelio, su mínima distancia al Sol, a 43.7 millones de km. Es una distancia inferior a la órbita de Mercurio, de 58 millones de km del Sol. Por la velocidad del cometa y la gravedad del Astro Rey, el cometa bien podría desintegrarse.

Así podrás observar el cometa Nishimura

Han pasado pocas semanas desde su descubrimiento, por lo que se han realizado pocas observaciones, aún se está analizando su comportamiento (nivel de brillo, velocidad de aumento de brillo).

Por ahora el cometa está al alcance de telescopios y binoculares al amanecer. Se espera que entre el 7 y 11 de septiembre, brille lo suficiente para verlo a simple vista.

C/2023 P1 Nishimura cada día de septiembre. | Gráfico: Stellarium

Busque al cometa al este (oriente), antes del amanecer. Es la misma dirección por donde "sale" el Sol cada mañana.

Llamará la atención el brillante planeta Venus, más arriba está la estrella Procyon de la constelación del Can Menor. Algo al sur está Sirio, la estrella más brillante de todas, del Can Mayor. Y al norte de Procyon brillan Castor y Pollux de los Gemelos (Gemini). Más arriba encontrará a Orión.

Ciencia Charles Messier: en su deseo de perseguir cometas, creó una enorme colección de objetos celestes

El 1 de septiembre el cometa se ubica debajo de Pollux y algo más arriba de Venus, en la constelación de Cáncer (el Cangrejo). Apareciendo sobre el horizonte este a las 4 de la mañana. Utilice al menos binoculares.

El cometa va bajando y el día 3 de septiembre estará a la par de Venus.

Para el día 5 el cometa estará más abajo de Venus y habrá entrado en la constelación de Leo (el León). Apareciendo sobre el horizonte este a las 4:30 a. m.

El cometa seguirá bajando y se espera que el día 7 brille lo suficiente para verlo a simple vista, aunque desde la ciudad necesitará binoculares. ¡Cuidado de no apuntar al Sol!

Para entonces, la claridad del amanecer dificultará observarlo.

El día 9 el cometa estará a la misma altura de la estrella Regulus de Leo. Y el día 10, aparecerá sobre el horizonte este a las 5:23 a. m.

La Luna aparecerá "cerca" de Venus el día 11 y cada día bajará, aproximándose al horizonte, va rumbo a Luna Nueva el 14 de septiembre.

El cometa C/2'23 P1 Nishimura al amanecer de septiembre. | Gráfico: Stellarium

El 12 de septiembre el cometa alcanza su perigeo o menor distancia a la Tierra, a 125 o 128 millones de km de la Tierra. Por comparar, el Sol se encuentra a 150 millones de km.

El 14 de septiembre el cometa estará saliendo a la par del Sol, imposible observarlo. En los siguientes días, el cometa rodeará al Sol sin alejarse mucho.

Ciencia Del Sol a Plutón: la mitología en el Sistema Solar

El 17 de septiembre el cometa alcanza el perihelio, la menor distancia al Sol, podría desintegrarse o sobrevivir, ya nos enteraremos.

De sobrevivir, el cometa debería verse al anochecer al oeste, apenas se oculte el Sol. Sin embargo, estará tan cerca del Sol que sería difícil o imposible de observar.

Por su cercanía al Sol, la claridad del amanecer ocultará al cometa. Sin embargo podría tener una explosión y aumentar su brillo.

Al ser los cometas rocas de hielo, el aumento de temperatura conforme se acercan al Sol, hace que el hielo comience a evaporarse y gases atrapados al interior se expandan y rompan la superficie del hielo en explosiones, generando nubes de vapor y gas más grandes, que reflejarán más luz del Sol y por lo tanto el cometa brillará más.

Es imposible predecir el comportamiento de los cometas, lo que se hace es compararlo con otros que presenten un comportamiento similar, pero por el escaso tiempo de observación, no se conoce mucho.

El siguiente cometa que promete ser espectacular es C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS para septiembre y octubre de 2024.

german@astropuebla.org