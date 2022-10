¿Qué foto del universo se tomó el día de tu cumpleaños? La NASA está de fiesta y te lo revela

La NASA está de fiesta, pues este 1 de octubre cumple 64 años de su creación en 1958 y no podría celebrarlo de una forma más original que mostrando a sus seguidores y fanáticos del universo imágenes que se han captado por sus telescopios.

Constantemente vemos las increíbles fotografías que recientemente ha tomado el Telescopio James Webb y de vez en cuando las registradas por el veterano Hubble, pero con esta dinámica podrás saber cuál de ellas se tomó en tu cumpleaños.

A través de una publicación en sus sitios oficiales, la agencia espacial escribió: ¿Dices que es tu cumpleaños? ¡También es nuestro cumpleaños, sí!, junto con la imagen que fue tomada el día de su fundación.

“La NASA fue fundada el 1 de octubre de 1958. El 1 de octubre de 2001, Hubble tomó esta fotografía de una galaxia a 50 millones de años luz de distancia”.

Y para que también conozcas lo que uno de los telescopios vio cuando naciste, se habilitó una plataforma donde solamente necesitas ingresar el mes y día de tu cumpleaños y te mostrarán la imagen tomada ese día con una pequeña descripción.

Así que si te interesa saber qué estaba siendo descubierto el día de tu nacimiento, revisa en el siguiente link y celebra junto con la NASA este día tan importante.

¿Con qué objetivo se fundó la NASA?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) es una agencia del gobierno estadounidense que se encarga del programa espacial civil y de las investigaciones de aeronáutica y aeroespacial.

Fundada por el presidente Dwight Eisenhower en 1958 se pensó para que fuera de carácter civil y no militar y así fomentar las aplicaciones pacíficas de la ciencia espacial.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de octubre puso todo el esfuerzo en la exploración de EU están dirigidos por la NASA como la misión Apolo en un aterrizaje a la Luna o la instalación de la Estación Espacial Internacional.

Entre tantos de los proyectos que son iniciados o supervisados por la agencia se puede rescatar una meta en común y es una mejor comprensión del universo y todos los fenómenos que ocurren en él.

Gracias a esto, hemos podido ser testigos de eventos históricos como la llegada del hombre a la Luna, y actualmente el primer choque con un asteroide como parte de una prueba para proteger al planeta de posibles peligros.

Además, con las exploraciones a los astros más cercanos y las fotografías que se han podido registrar, se pudieron recolectar datos de suma importancia para saber más del origen del universo y todas las sorprendentes cosas que suceden en él.