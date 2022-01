Escuelas se suman a lucha contra la trata

Los líderes educativos de Estados Unidos están tratando de descubrir cómo enseñar de manera efectiva a los estudiantes sobre los riesgos y las señales de advertencia de la trata de personas, que incluyen ser forzado a la servidumbre doméstica, el trabajo comercial o el trabajo sexual, entre otros.

Según datos de 2019 recopilados por Polaris Project, una organización sin fines de lucro que lucha contra la trata de personas, incluida la trata sexual, el 24 por ciento de los sobrevivientes informaron que fueron traficados por primera vez antes de cumplir los 18 años.

En 2017, California se convirtió en el primer estado en exigir educación sobre la trata de personas para estudiantes y maestros. Tennessee, Florida y Virginia ahora también requieren que el personal escolar reciba capacitación formal destinada a detener la trata de personas.

A medida que los casos de trata continúan en los titulares, se están realizando esfuerzos similares de prevención y educación en las escuelas de todo el país. Los padres y los miembros de la comunidad en otros estados también pueden encontrar esfuerzos similares en sus comunidades. Como académica que estudia ética empresarial, y como directora ejecutiva del Centro de Ética y Derechos Humanos de la Universidad Estatal de Colorado, recomiendo a los líderes escolares que tengan en cuenta cinco objetivos clave al crear programas educativos contra la trata.

Los investigadores de la infancia sugieren que los niños necesitan un refugio seguro donde puedan ir cuando se enfrenten al miedo y las amenazas. También necesitan una base segura, un lugar donde se sientan seguros para explorar el mundo que los rodea.

Idealmente, los hogares infantiles servirían para estos propósitos. Pero las escuelas también pueden proporcionar refugios y bases seguras. Los niños que se sienten más seguros son menos vulnerables a las personas depredadoras, que a menudo fingen afecto y brindan una falsa sensación de amor como táctica para atraer a los niños al mundo de la trata de personas.

Cuando se les enseña sobre la trata, es posible que se activen los recuerdos de traumas pasados de los niños. Los educadores que son conscientes de esta posibilidad tienen más probabilidades de ser mejores para proteger a los niños de la activación y de responder mejor si sucede.

Muchos niños han estado expuestos a traumas, como negligencia o abandono; abuso físico, sexual o psicológico; la pérdida de un ser querido; o refugiados o experiencias de guerra. Cuando se desencadenan estos recuerdos, los niños se sienten angustiados e inseguros.

Los desencadenantes pueden incluir palabras, tono de voz, expresiones faciales, olores, sentimientos o posturas que están incrustadas en la mente de un menor. Y algunos pueden causar reacciones inesperadas en situaciones aparentemente normales. Por ejemplo, un niño cuyo padre abusivo solía comer naranjas puede ser activado por el olor de una naranja, y este recuerdo puede vincularse con la experiencia abusiva en la mente del niño. O un abusador podría haber usado un apodo común y puede ser un desencadenante.

A menudo, estos recuerdos no son conscientes, por lo que es posible que el niño no entienda por qué se siente angustiado o abrumado y, sin embargo, responde al desencadenante como si estuviera enfrentando una amenaza real.

Cuando los maestros muestran compasión, calidez y amabilidad a sus alumnos, es más probable que los alumnos desarrollen un fuerte sentido de pertenencia en el espacio del aula.

Sin ese sentido de pertenencia, los estudiantes pueden llegar a verse a sí mismos como indignos de atención y amor, lo que daña su autoestima y los hace más vulnerables a la influencia de los depredadores.

Las mujeres blancas jóvenes a menudo se representan en los medios como representantes de las víctimas de la trata, aunque las mujeres y niñas de color experimentan altas tasas de trata.

Y aunque los niños son víctimas de trata con menos frecuencia, aún corren el riesgo de serlo. Además, muchos informes de trata no brindan datos sobre personas no binarias o de género no conforme.

Los materiales educativos sobre el tráfico funcionan mejor cuando discuten con precisión quiénes son los perpetradores. La educación eficaz contra la trata les enseña a los niños que los traficantes no son solo extraños o personas que pertenecen a otra raza o etnia. Los traficantes suelen ser amistosos, carismáticos, bien vestidos y aparentemente ricos, y pueden parecer amables y cálidos. También pueden ser familiares cercanos y cuidadores que explotan a los niños bajo su cuidado.

Las escuelas pueden desempeñar un papel importante para ayudar a los estudiantes a aprender y protegerse de la trata de personas. Con estos cinco conceptos en mente, los maestros estarán mejor preparados para ayudar a mantener seguros a los niños.

* Profesora y Directora del Centro de Ética y Derechos Humanos de CSU de la Universidad Estatal de Colorado

