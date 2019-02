¿Qué es Confetti? Aquí te contamos sobre el juego de moda en Facebook

Seguramente en tu muro de Facebook has visto como muchos de tus contactos interactúan con "Confetti" y no has tenido la oportunidad de conocerlo, aquí te contamos de qué va:

"Confetti" es un nuevo juego de trivias que está atrayendo a la comunidad de Facebook. El concurso originalmente apareció en junio del 2018 en Estados Unidos y cinco meses después crearon la versión para México.

Foto: Maria Elena Anaya | Facebook

Las emisiones del concurso son de lunes a viernes en dos horarios, 6:30 y 10:00 pm y es conducido por Maria Elena Anaya. Durante la emisión, se te presentarán diez preguntas de cultura general con tres opciones de respuesta, tendrás diez segundos para responder correctamente.

Sin necesitar una consola o aparatos especializados para ello toda la comunidad de Facebook puede participar; los únicos requisitos para poder concursar son tener un dispositivo móvil (Tablet o Smartphone) y una buena conexión a internet, de preferencia por WiFi.

Si contestas mal una pregunta, podrás seguir jugando pero no tendrás derecho a una parte del premio, por el contrario, quienes más respuestas acierten, mayor será la parte que se llevarán del premio del concurso.

¿De donde sale tanto dinero?

La idea surge directamente de Facebook, como una estrategia para impulsar la plataforma Facebook Watch... dicho de otra manera, es financiado completamente por la empresa de Mark Zuckerberg.

via GIPHY

El premio por el que juegan oscila entre los 5 mil y 35 mil dólares y realizan el tipo de cambio vigente según el Banco de México, por lo que en cada emisión regalan un monto de $95,500 mil pesos mexicanos, que se reparten entre la cantidad de ganadores.

Hasta el momento se han registrado que más de 400 millones de usuarios en el mundo son Confetti Lovers.