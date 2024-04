Sydney Sweeney se prepara para su vista a CDMX al ritmo de mariachi

Previo a su visita a CDMX, Sydeney Sweeney disfrutó de sus vacaciones acompañada de mariachi. Con ello, emocionó a los mexicanos que esperan con ansias la presentación de la nueva película de la actriz, titulada Inmaculada.

Mediante un post de Instagram, Sweeney compartió su amor por la cultura mexicana, pues no solo bailó al ritmo de La Bamba en compañía de músicos mexicanos, sino que también le colocó a su perrito un sombrero de mariachi.

Ante ello, las reacciones no se hicieron esperar y además de reconocer el amor de Sydney Sweeney por la cultura mexicana, aseguraron que la actriz ya se encontraba en México, específicamente en las playas de Mazatlán.

Aunque la actriz no confirmó su estancia en México por el momento, Sweeney visitará la Ciudad de México el próximo 1 de mayo, como parte del promocional de la Inmaculada, película que protagoniza.

Inmaculada es una película de terror psicológico y suspenso con el que Sydney Sweeney se despide de su papel de Bea, con el cual protagonizó la comedia romántica Anyone but You junto con Glen Powell.

¿De qué trata Inmaculada?

Inmaculada es una película que se centra en Cecilia, una monja interpretada por Sweeney. Con el objetivo de encontrar una conexión espiritual, se va a vivir a un convento lejano; sin embargo, lejos de comprobar su conexión espiritual, se enfrenta a una experiencia de peligro, miedo y desesperación que ponen en duda sus creencias religiosas.

Durante la película también hay un misterioso embarazo que inicialmente se considera como un milagro, pero conforme avanza la trama Cecilia descubre que puede no ser una bendición, sino que su vida es acechada por un ente oscuro.