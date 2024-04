Brugada pide no caer en provocaciones y llevar campañas pacíficas

Ante la presencia de un grupo de provocadores en la asamblea convocada esta tarde en la colonia Lomas de Plateros, en Álvaro Obregón, Clara Brugada reiteró su llamado a mantener la contienda en términos pacíficos y respetuosos de todas las expresiones políticas.

La candidata de la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, lanzó un llamado a los habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón, donde gobierna la oposición, para no vender su voto.

La exalcaldesa de Iztapalapa acudió a dos colonias de esta demarcación para exponer sus propuestas. Se dirigió a los vecinos para acusar al Partido Acción Nacional de querer eliminar los programas sociales.

No a la venta de su voto, no a la compra de la dignidad del pueblo; queremos gobiernos de derecho, no de derecha.Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno.

En la segunda asamblea, en la colonia Reacomodo el Cuernito, un grupo de vecinos se manifestó en contra de la candidata, a lo que respondió que no caerá en provocaciones.

"Vamos a pedirle al IECM que garantice la libertad política y nuestros derechos, además de que ya ponga un alto a la violencia, autoritarismo y la intolerancia características de los políticos del PRI, como Lía Limón, que hoy es candidata por ese partido. No se pueden permitir las agresiones a compañeros de Morena ni de ningún otro instituto político", dijo.