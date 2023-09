Epic Queen busca acabar con el Club de Toby en la tecnología

La comunidad de tecnología e innovación solía parecerse al "Club de Toby" y eso no podía seguir así, expresó Ana Karen Ramírez, fundadora de Epic Queen, una startup que busca impulsar a niñas y mujeres dentro del mundo de la tecnología.

"El proyecto nace para inspirar a quienes comparten mi pasión por la tecnología, la innovación y el aprendizaje. Y muchas mujeres tienen intereses similares, pero a menudo carecen de espacios y oportunidades en estas áreas, de ahí nace Epic Queen", dijo Ramírez en entrevista para El Sol de México.

En 2014 comenzó este proyecto originalmente como un blog centrado en mujeres emprendedoras en tecnología. Con el tiempo, evolucionó en una startup social dedicada a desafiar los estereotipos de género mediante la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en 2022, solo tres de cada 10 profesionistas en STEM son mujeres. Destaca que en todos los estados, las mujeres en carreras STEM tendrían que aumentar en al menos 71 por ciento para alcanzar un nivel similar al de los hombres.

En 2022 se registraron 494 mil 753 mujeres y 996 mil 519 hombres que estudian algún programa STEM a nivel nacional. Aunque en los últimos 10 años la cifra aumentó en cuatro puntos porcentuales, el ritmo de crecimiento en la matrícula ha sido insuficiente en 4.4 por ciento anual.

Ana Karen Ramírez, originaria de Morelia, Michoacán, se sumergió en el mundo de la tecnología estudiando Animación y Arte Digital en su ciudad natal. Sin embargo, notó una marcada ausencia de mujeres en eventos y empresas tecnológicas.

Inició su carrera en una agencia de publicidad en Morelia, donde también se involucró en el diseño de aplicaciones y la experiencia del usuario.

"Mi primer encuentro con la tecnología tuvo lugar en el Campus Party en 2011. Fue entonces cuando me di cuenta de la escasa representación de mujeres en un entorno que raramente veía su participación", comentó.

Ramírez fue testigo del auge del sector de innovación en México entre 2013 y 2014, ya que formaba parte de la primera generación del sector de innovación en el país.

Ella recuerda la llegada de eventos como el Startup Weekend y 500 Startups, un fondo de inversión de riesgo con sede en Silicon Valley. Además, destacó el apoyo gubernamental a través del Fondo Nacional del Emprendedor, establecido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que desapareció en la actual administración.

Este fondo tenía como objetivo impulsar el crecimiento económico a nivel nacional, regional y sectorial, promoviendo la productividad e innovación en micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo aquellas en el sector tecnológico.

"En 2014, el sector de innovación en México experimentó un auge. Personas de Silicon Valley llegaron junto con eventos y aceleradoras que respaldaron a los emprendedores mexicanos, creando una comunidad emprendedora en el país que fue la base de muchas nuevas empresas", añadió Ramírez.

A pesar del ambiente innovador en el sector tecnológico mexicano, surgió un problema significativo: la falta de diversidad.

"Los medios de comunicación criticaron en gran medida a empresas como Google, debido a la escasa diversidad en sus filas. Además, el acoso en las empresas tecnológicas era un problema importante, y muchas startups estaban enfrentando desafíos similares", comentó.

Karen Ramírez recuerda este período como uno de gran innovación, con la esperanza de que surgiera un Silicon Valley mexicano, lo cual no se materializó, principalmente debido a cuestiones políticas y la retirada del apoyo a los innovadores con el cambio de gobierno.

"La política influyó mucho, ya que el fondo nacional de emprendedores se eliminó con el cambio de gobierno. A pesar de que estuve presente desde la primera generación que buscaba crear el Silicon Valley Mexicano, nunca se concretó".

Dando un lugar a las mujeres

Antes de que Epic Queen existiera, Ana Karen Ramírez recuerda un momento crucial en su vida, y fue cuando obtuvo una beca para el programa Global Solutions de Singularity University en el campus de la NASA en 2015, siendo la única mexicana becada al cien por ciento.

Durante este programa de tres meses, Ramírez descubrió comunidades de mujeres enfocadas en tecnología, pero que aún no habían llegado a México.

"Participar en el programa de Singularity University cambió mi perspectiva hacia un enfoque más futurista y exponencial. Siempre pienso en cómo impactar a más de un billón de personas de manera significativa. Conocer a más mujeres en este contexto me motivó a llevar este conocimiento a México", comentó.

El libro Eres Imprescindible, de Seth Godin la inspiró profundamente

"Me hizo reflexionar sobre cómo la mayoría de las personas no somos imprescindibles en lo que hacemos y cómo podríamos ser reemplazables en cualquier momento. Esto me llevó a buscar formas de hacer un impacto no solo en mi vida, sino en la de muchas personas", añadió.

Después de su experiencia en Estados Unidos y su encuentro con grupos como Female Founders, cuyo objetivo era ayudar a las mujeres a ingresar al mundo de la tecnología, Ana Karen Ramírez decidió traer ese conocimiento a México.

Con el respaldo de Google, propuso la idea de organizar eventos para enseñar programación a niñas en México. Estas fueron las primeras clases donde se reunían para aprender a programar y fomentar la ciencia y la tecnología.

"No existían eventos similares en México. Cuando compartí la idea con un colega de Google le pareció excelente. Con su aprobación, creamos un espacio lleno de niñas, decorado con globos y cupcakes, y realizamos nuestra primera clase de programación. Fue el momento en que dije: esto debemos hacerlo siempre", agregó.

Ana Karen recuerda el blog que abrió en 2014, centrado en destacar las actividades de mujeres emprendedoras en tecnología. Con toda esta experiencia, decidió crear una startup que desafiara los estereotipos de género a través de la educación de niñas y jóvenes mexicanas, y nace oficialmente Epic Queen.

La empresa organizó sus primeras clases de programación para niñas, y Ramírez recuerda con orgullo que una de las primeras empresas en confiar en su proyecto fue Cartoon Network, que apoyó en la organización y promoción de los eventos.

"La primera empresa que nos apoyó fue Cartoon Network, quienes lanzaron una nueva temporada de las Chicas Superpoderosas, y el tema iba en que el personaje Bombón iba a ser programadora, por lo que esto iba a incentivar más las ganas de las niñas en aprender tecnología", agregó.

Al día de hoy, Epic Queen ha recibido distintos galardones, como una de las 100 iniciativas de innovación social digital que están transformando América Latina por EY en 2018. Y Karen Ramirez fue reconocida como una de las 100 mejores emprendedoras de México por Alta Ventures.

"Mi inspiración proviene de la idea de que, al compartir mi pasión, puedo abrir puertas para otras personas, especialmente niñas, que pueden no haber considerado la tecnología como una opción viable. Quiero mostrarles que la tecnología no es exclusiva de un grupo selecto y que cualquiera puede encontrar su lugar en este emocionante mundo", concluyó.

Epic Queen lleva más de 10 años trabajando para cerrar la brecha de género en la educación. Actualmente, organiza eventos, cursos de verano y clases en línea para empoderar a las niñas desde temprana edad, proporcionándoles herramientas y confianza para seguir sus metas en un campo que históricamente ha estado dominado por hombres.

Hasta ahora, Epic Queen ha impartido más de 280 cursos y talleres de programación, tecnología y ciencia, impactando a más de 50 mil niñas y mujeres, un logro del que Ana Karen Ramírez se siente orgullosa.