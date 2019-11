[Video] Billie Eilish se roba el Corona Capital 2019

Toda la expectativa que giró alrededor de la primera presentación de Billie Eilish en México quedó rebasada. Con apenas 17 años la cantante hizo su debut en tierra azteca como uno de los actos principales del Corona Capital 2019.

Bad Guy, el tema que la popularizó mundialmente y que en Spotify suma más de 959 millones de reproducciones, fue el primer tema que interpretó y con el que explotó el ambiente en cuestión de segundos.

El escenario Corona Light, que está posicionado frente al entarimado principal, quedó rebasado por el público que desbordó la zona. Los accesos por la pista principal de la curva 4, quedaron bloqueados por chicas y chicos adolescentes que no paraban de gritar, así como por jóvenes que cantaron su éxito y disfrutaron su actuación desde la distancia pero con toda la energía.

“Ciudad de México, ¿cómo se sienten esta noche?”, fueron las palabras que la cantante ofreció a modo de bienvenida para su público, quien respondió con un grito unánime que se escuchó desde el frente del escenario hasta la parte trasera del lugar.

Con su tradicional ropa holgada, en esta ocasión color naranja con estampados negros, y un cabello verde con dos coletas, Billie Eilish interpretó algunos temas como My strange addiction y You should se me in a crown, en el que pidió al público ayuda: “Girten tan fuerte como puedan”, dijo.

Sonriente, cercana al público y brincoteando de lado a lado, Billie Eilish repasó su álbum debut When we all fall asleep, where do we go?, el cual fue llevado a las pantallas con visuales que envolvieron al público en un sueño que se dividió entre las pesadillas y la luz.

Tras interpretar temas como All the good girls go to hell y Copycat, que fue uno de los temas más coreados, la cantante agradeció la presencia del público: “Esta es mi primera vez aquí. Estoy tan feliz de cantar para todas las caras hermosas que están frente a mí. Gracias por venir”.

Los gritos del público rebasaron incluso la voz y la música de la cantante y se filtraron por el micrófono, provocando que las bocinas replicaran la emoción de todos. “¡Te amo!”, se escuchó en uno de los momentos, provocando gritos por doquier.

Con When the party it’s over y Bury a friend, Billie Eilish concluyó a primera actuación en México. La joven regresará a nuestro país para ofrecer un concierto el próximo año en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes.