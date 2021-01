Cicely Tyson, actriz que se abrió paso en un Hollywood blanco, fallece a los 96 años

Cicely Tyson destacada actriz en Estados Unidos que se abrió paso en Hollywood a principios de los años 70, falleció este 28 de enero a los 96 años, según informó su familia mediante su representante Larry Thompson.

"Con profundo pesar, la familia de Cicely Tyson anuncia su pacífica transición esta tarde. A este momento, pedimos porfavor tener privacidad a la familia", dijo Thompson en una breve misiva reportada por la agencia de noticias Associated Press (AP).

Tyson será recordada tras ser nominada a un premio Oscar por su papel de esposa del protagonista en la película de 1972, "Sounder". En 2013 ganó un premio Tony a los 88 años.

Su carrera comenzó como modelo y con roles pequeños, pero a medida que Hollywood relajó sus medidas sobre actores negros, empezó a ganar notoriedad.

Soy muy selectiva, así he sido toda mi carrera sobre lo que hago. Desafortunadamente, no soy el tipo de persona que trabaja solo por dinero. Tiene que haber algo de sustancia real en lo que haga ”, dijo a AP en 2013.

Además de su nominación al Oscar, ganó dos premios Emmy por interpretar a la ex esclava de 110 años en el drama televisivo de 1974, The Autobiography of Miss Jane Pittman (La autobiografía de la señorita Miss Jane Pittman).

Apenas el 27 de enero pasado, la editorial estadounidense HarperCollins presentó el texto Just As I Am (Tal como soy), en el cual la actriz revela pasajes de su vida personal y profesional.

“En su larga y extraordinaria carrera, Cicely Tyson no solo ha triunfado como actriz, sino que ha dado forma al curso de la historia”, dice una cita del expresidente Barack Obama en el sitio de la editorial de su libro.

En la obra de Tyson, aborda cuando se embarazo siendo joven, los intrincados pasos por el modelaje y el peso de ser la esposa de Miles Davis.

Descanse en paz, Cicely Tyson.

