Francisco Rubio debuta en el teatro musical con Mamma Mia!

Por cuestiones personales, el papá del actor se vio obligado a alejarse de él cuando este vivía en pleno su adolescencia; dicha decisión afectó a Rubio de distintas maneras, incluso hoy, a sus 43 años, aún se emociona casi hasta las lágrimas al compartir que sabe que existen ciertos ciclos que no ha podido cerrar.

“Conecto mucho con Bill (su personaje) porque anda en la búsqueda de sí mismo y de su propósito en la vida. Es un viajante que anda buscándose a sí mismo. Es una búsqueda profunda y bien importante porque él perdió a su padre de pequeño y esa es de las cosas que yo comparto. Dejé de ver a mi papá desde muy pequeño y que tengo una relación con él muy especial, pero bastante distante y lejana, porque la vida así ha sido”, afirmó Rubio en entrevista con El Sol de México.

“Siento que por eso estoy aquí, porque necesito todavía sanar muchas cosas, en este sentido y con esta figura, a pesar de que ya tenemos una relación bastante amable y amorosa, pero sigue siendo distante; en su momento hubo huellas, heridas, dolores, quejas que a través del tiempo, terapias y personajes me han ayudado a sanar”, agregó.

Los actores somos comunicadores y tenemos una responsabilidad de servicio, la vida se trata de algo más que sólo tú mismo

Rubio reconoció que, aunque se encuentra contento con el ser humano que es hoy, no busca victimizarse con el dolor que siente, ya que esas huellas que le dejó su pasado las aprovecha como oportunidades para salir adelante.

“Lo he entendido, mi padre era muy joven, no se podía enfrentar a una responsabilidad tan grande, venía de una familia con paradigmas muy cerrados, entiendo en verdad la época, lo entiendo a él, lo veo de una forma muy compasiva, me he puesto en su lugar, no lo juzgo. El que tiene que sanar esas huellas desde un lugar inteligente soy yo”, dijo.

Salda una cuenta pendiente

El histrión vuelve al Teatro de los Insurgentes para ser parte de esta obra, en medio de la celebración de las siete décadas del recinto y sus 21 años de carrera.

“Yo quise hacer el casting porque era un sueño para mí estar en una producción así, en un musical, era una cuenta pendiente que tenía conmigo porque yo canto desde los 20 años aproximadamente y dejé a un lado el canto por la actuación y ahora después de tantos años me reencuentro con el canto, además que soy muy fan de la película desde que salió”, dijo.

El actor, que el año pasado participó en Bardo, dice que sus personajes los ayudan a sanar

El año pasado, Rubio coprotagonizó la obra Network con Daniel Giménez Cacho y Jorge Salinas; mientras que en cine trabajó en Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades, del director Alejandro González Iñárritu.

“El teatro es mi religión, es como ir a la iglesia, donde encuentras esas bases, esas respuestas, para mí es mi templo, donde me reencuentro. Siempre he sentido que soy un vínculo de lo que tengo que decir, yo como actor me ofrezco solamente como un vehículo para que se cuenten las historias, sea donde sea.