Kult | Sgt. Papers: ¿Vivir del punk? Imposible

Sgt Papers es un dúo de rock sonorense, formado en 2017 por los hermanos Felipe e Iván García. Si tuviéramos que etiquetarlos para mejor comprensión de todos, habría que mencionar estilos como el punk, garage y el rock psicodélico.

El mismo año de su formación, el power duo, originario de la ciudad de Hermosillo, en el corazón del desierto de Sonora, lanzó Sgt. Papers Lonely Psych Punk Band, su primer material editado de manera independiente y con el que lograron llamar la atención de buena parte de la escena alternativa de México y de otros países, lo que los llevó a hacer algunas giras en México y Estados Unidos, así como a tocar en diferentes festivales.

Sobre el nombre de la banda y el título de su primer disco, ellos se limitan a decir que “Alguien tenía que denigrar a los bitles”.

Al mismo tiempo, Iván destaca a grupos como The Spits y NOFX, mientras que Felipe dice admirar a las bandas que tienen un concepto o sonido bien definido y que pueden hacer una carrera sustentable sin llegar a ser un producto de la industria:

“Hay muchas cosas bien hechas que inspiran: De los últimos años, King Gizzard, St. Vincent, The Oh Sees, The Marias y también The Spits.... De México, me gustan Los Blenders y de Francia están Faux Real, Justice, La Femme , el Daft Punk viejito y más... En cuanto a la inspiración musical, por mi trabajo trato de variar lo que escucho”, asegura.

En 2019 la banda publicó su segundo álbum Me Hiciste Brujería, que también fue bien recibido en el circuito independiente, sobre todo en el noroeste del país, donde los dos miembros de la banda comenzaron a participar como promotores, productores e incluso en otros artistas.

Ahora que la banda se prepara para lanzar su tercer material, ya con el apoyo del sello Devil in the Woods, han lanzado un par de adelantos, que son los sencillos “Se siente bien” y “No es para todos”, dos tracks que, de acuerdo con ellos, hablan de la importancia de hacer todo tú mismo y de “ponerte las pilas y exigirte”.

De hecho, estos dos adelantos de su nuevo material se escuchan mejor que todo lo que la banda había grabado previamente, sobre todo a nivel de producción. Ellos aseguran que esto se debe a que esta vez tuvieron mucho tiempo para grabar todo y afinar detalles.

En una de esas nuevas canciones, los Sgt. Papers aseguran que "No es para todos esto del rock" y están convencidos de ello.

Tanto como convencido está de apoyarlos el dueño de la disquera, Mike Cloward, quien dice: "Sgt. Papers encarna el verdadero espíritu del rock and roll. Tienen excelentes riffs, dan un concierto espectacular y usan cada oportunidad para retarse y llegar al siguiente nivel", mientras que Carla Sariñana, su label manager, asegura que son una de las bandas que representan a la nueva escena de rock de este país: “Es una banda que difícilmente puede pasar desapercibida. Su música es energética, divertida y demuestra la fuerza del rock hecho en México."

El sentido del humor

Al ver los videos y escuchar las canciones de la banda, muchas de ellas tan breves como demanda la etiqueta del punk, queda claro que el sentido del humor es un ingrediente importante para su proyecto:

“Fundamental”, dice Iván. “Sin el humor no somos nada, agrega Felipe: “No somos sex symbols y menos románticos o influencers como Camilo o Whiplash! Tampoco somos niños cool aesthetic tumblr como los de Señor Kino… No hay mucho para dónde hacernos, así que ¿qué es más chistoso que dos gordos tocando rápido y sudando?”.

Sobre la situación de ser sólo dos miembros en la banda, Felipe asegura que hay más pros que contras, argumentando que en el lado positivo está que tienen menos gastos cuando salen de gira, que hay menos burocracia a la hora de tomar decisiones, más espacio en el escenario para ellos solos, y que rinde más el catering… cuando hay. Por otro lado, considera que el único contratiempo es que no hay a quién culpar cuando se equivocan.

Sobre el tipo de gente que sigue a Sgt. Papers, las plataformas de renta musical les arrojan que 76 por ciento de sus escuchas son hombres, 20 por ciento mujeres y cuatro por ciento no binarios, la mayoría de entre 18 y 27 años, y sólo un tres por ciento de menores de edad.

“Son chicos que disfrutan de lo que hacemos, he visto que hemos inspirado a otras personas gordas y también nos siguen muchos músicos que quieren armar su propio proyecto”, aseguran.

Acerca de su natal Hermosillo, y de la escena musical local, Felipe nos cuenta: “Está caliente… Esta semana estuvimos a 42 °C. Pero recomendamos a Cosas Ilegales (uno de los proyectos de Iván), Margaritas Podridas, Natanel Cano, que también es de Hermosillo, Simpson Ahuevo, lo nuevo de Señor Kino, Necromorfo, LEBO, y Joyces, que es de Nogales, pero está aquí cerquita”.

Cuentan que los máximos orgullos que su ciudad ha exportado son el burro percherón -un platillo tradicional de su estado- al que consideran “una pasadés”, así como el llamado “dogo sonorense”.[Salto de ajuste de texto]“En lo musical, depende de tus gustos, agrega Iván: “Desde Yahir, Yuridia, parcialmente Valentín Elizalde, hasta los corridos tumbados y toda la ola de bandas de los últimos tres años”.

Hablando de proyectos alternos y de otras ocupaciones, Iván comparte que además de tocar en Cosas Ilegales, también forma parte de bandas como Los Diabólicos y Patas:

“Me divierte poder escribir cosas diferentes y acomodarlas en la banda ideal, ir de gira con diferentes amigos y siempre estar practicando la creatividad… Los invito a escuchar algunos de esos proyectos, y vayan a vernos tocar”.

Felipe no toca en otras bandas, pero sí participa como productor con otros artistas:

“Como yo lo veo, es un trabajo técnico, pero también creativo y colaborativo. El último año estuve trabajando con Joyces, estoy haciendo beats para algo de rap, y trabajando en una rola de rap-trap con La Chico, arreglando y produciendo a Immer Rojas que toca regional norteño, y en algunas rolas del último disco de Señor Kino… También hice lo último de The Froys, Holy Sunn y alguno más que se me pasa. Me gusta trabajar con proyectos muy diferentes, me mantiene despierto”, cuenta.

Las tocadas

Sobre sus presentaciones en vivo, Iván se apresura a decir que empiezan bien y terminan mal: “Hay mucho sudor y líquidos en el escenario, los de enfrente terminan un poco sordos pero todos la pasamos bien”.

Iván recuerda que su presentación en el festival Stoned and Dusted, en Joshua Tree, California, fue una de sus favoritas, porque era “un festival que se siente más como un ritual rockero” y agregan que cuando tocan en la Ciudad de México siempre es muy divertido, porque la energía suele ser explosiva.

Felipe destaca otro festival local llamado Posadelic: “Es importante para nosotros, porque ahí fue nuestro debut y tocamos un par de veces más, siempre estuvo bien... Extraño también las tocadas en el Perro Negro, cuando el venue (Capilla de los Muertos) estaba en el sótano y cada evento era como un sauna”.

Pero también han tenido tocadas desafortunadas y accidentes relacionados con los estupefacientes y lo sobrenatural:

Felipe recuerda una vez que tocaron en un lugar llamado Zebulon, de Los Ángeles, California: “En la misma cuadra había un dispensario y fui a comprarme un gallo prerolado, el cual subestimé y prendí en el backstage unas dos horas antes del show… Para cuando teníamos que tocar, yo seguía bien “zumbado” y para mi sorpresa, John Dwyer de The Oh Sees estaba en el público. Yo toqué horrible, siento que hice el ridículo frente a un ídolo. Me equivoqué mucho, me decepcioné de mí mismo, pero creo que aprendí la lección”.

Por su parte, Iván recuerda: “A mí se me subió el muerto en Sangriento, un lugar del Perro Negro... Algo tenía esa pizza, pero logré atravesar el set con éxito y enseñarle a nuestro tío Brant Bjork de qué estamos hechos”.

Lo que vendrá

En diciembre del 2021, la banda se presentará en el MonkeyBee Fest de la CDMX, al lado de actos como Electric Six, The Spits, Cardiel y Los Esquizitos. Pero también tienen programadas algunas tocadas para agosto y septiembre, en Sinaloa y posiblemente en Arizona.

“Todo está agarrando forma apenas, así que espérennos próximamente en su ciudad”, dicen.

Vivir del punk

Sobre la posibilidad de vivir de lo que hacen, Felipe asegura que prácticamente lo ha logrado:

“Desde hace un par de años… Antes de la pandemia tenía un trabajo en donde era booker de un lugar y tenía algo fijo. Pero además soy productor e ingeniero de audio, así que grabo discos y abrí un estudio (Onda Sonora), aunque las bandas pagan poco y la pandemia estuvo fuerte… También la juego de manager o promotor de eventos. Hice un mini criadero de goldfish, y también un tiempo estuve comprando, reparando y vendiendo cámaras análogas de rollo. Mientras todo se recupera y no haya nada estable, me considero hustler (estafador) de tiempo completo. Vivir solamente de nuestra música lo veo como algo lejano, aunque no estaría mal.

Iván cuenta que mejor ya consiguió “un empleo real”, aunque dice que no está tan mal:

“No creo que vivir de la música sea una opción, además tengo un tiempo entrando al mundo del tatuaje y aprendiendo, conociendo la historia, es algo en lo que veo un poco más de futuro, económicamente hablando”, asegura.

Será en octubre de 2021 cuando la banda lance su tercer disco en forma, titulado SGTP, y que al igual que los anteriores será totalmente producido, grabado y mezclado por ellos mismos y será editado en formatos de vinil y digital.

Antes de despedirse, Iván sugiere a sus colegas músicos que no usen pedales multi efectos, mientras que Felipe añade: “Las redes sociales son una trampa, nos tienen de los huevos”.

