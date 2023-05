Foo Fighters lanza "Show Me How" en colaboración con la hija de Dave Grohl

La agrupación estadounidense Foo Fighters lanzó un nuevo adelanto de su próximo disco "But Here We Are", se trata de la canción "Show Me How", que además cuenta con la participación de la hija de Dave Grohl, el líder de la banda.

Dicha canción corresponde a la tercera entrega del disco que se espera, salga a la luz el próximo 2 de junio, la banda compartió en días anteriores "Rescued", la cual, de acuerdo con la banda es la primera de 10 canciones que abarcan una gama emocional que va desde la ira y el dolor hasta la serenidad y la aceptación, y una miríada de puntos intermedios.

Esta nueva entrega de Foo Fighters es la primera que acompaña el nuevo baterista Josh Fresse, quien se unió a la agrupación luego de que Taylor Hawkins muriera el pasado 25 de marzo en un hotel en Colombia.

Josh Freese tiene 50 años y es originario de Florida, ha formado parte de bandas íconos del rock a lo largo de su carrera como Nine Inch Nails y Guns N' Roses.

'But Here We Are' fue anunciado a finales de 2022, y en ese momento los integrantes de Foo Fighters indicaron que este trabajo representa "el sonido de unos hermanos que encuentran refugio en la música que les unió en primer lugar hace 28 años, un proceso tan terapéutico como de continuación de la vida".

But Here We Are

Las canciones que se podrán escuchar en 'But Here We Are' son:

"Rescued"

"Under You"

"Hearing Voices"

"But Here We Are"

"The Glass"

"Nothing At All"

"Show Me How"

"Beyond Me"

"The Teacher"

"Rest"

El disco corre a cargo de la producción de Greg Kurstin y Foo Fighters, y es "casi en igual medida el undécimo álbum de Foo Fighters y el primer capítulo de la nueva vida de la banda. Canalizando sónicamente la ingenuidad del debut de Foo Fighters en 1995, informado por décadas de madurez y profundidad", indicó la agrupación.