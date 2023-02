Alana explica su salida de TV Azteca: recibí amenazas por renunciar a la televisora

Alana Lliteras, la ex conductora de Venga la alegría: fin de semana, dio a conocer por medio de una transmisión en vivo en Instagram, el martes pasado, que ejecutivos de TV Azteca la amenazaron cuando renunció a la televisora a mediados de enero.

La conductora hizo el En vivo, para responder a todos sus fans que insistían en conocer los motivos de su salida del programa matutino.

“No había podido hablar del tema, pero ya estoy aquí para explicar la situación con TV Azteca. Me pone super triste informarles a todos ustedes que, efectivamente, yo ya no voy a estar trabajando con TV Azteca, ya no voy a estar saliendo en Venga la alegría”, dijo.

Alana explicó que el motivo de su salida se debió a que buscaba nuevos horizontes en su carrera, por lo que decidió que había llegado el momento de tomar otras oportunidades que se le presentaban, pero añadió que su salida no fue recibida de forma positiva por la televisora.





“Yo renuncié porque tengo propuestas nuevas de trabajo, creo que todo en esta vida se trata de crecimiento y de tener nuevas oportunidades; crecimiento personal, crecimiento profesional”, aseguró.

La ganadora de una de las ediciones de MasterChef Jr, narró el proceso de su renuncia en TV Azteca y contó que lo hizo de manera oficial el 14 de enero pasado, aunque meses atrás, ella había anunciado su salida con los ejecutivos de la empresa.

“Lo único que obtuve fueron evasivas por parte de la gente de Azteca, no me contestaban los mensajes, yo quería continuar con el proceso y no lo estaba logrando, incluso algo que me pone super triste, es que empecé a recibir amenazas, me trataron de intimidar porque yo iba a dejar la empresa”, señaló.

Tv Azteca negó a Alana conocer su contrato laboral





Otro de los motivos por lo que la conductora de 19 años abandonó TV Azteca, fue porque a pesar de su solicitud por conocer de forma física las condiciones de su contrato laboral, hicieron caso omiso a su petición, a pesar de insistir en varias ocasiones.

“De cierta manera, mis derechos estaban siendo violados al no responder lo que yo estaba queriendo comunicar”, señaló.

Fue en noviembre pasado cuando sus abogadas le recomendaron solicitar el documento para estar al tanto de sus condiciones de trabajo, pero hasta el momento no se lo han hecho llegar.

“Yo soy consciente de que tengo derecho a la libertad de trabajo, yo creo que está padre que todos podamos decidir en qué proyecto queremos estar, en donde queremos trabajar, en donde ya no queremos trabajar, porque es parte de los derechos humanos”, dijo Alana.

No soy la única que está pasando por esta situación

En la misma transmisión, Alana Lliteras dijo que ya se encontraba asesorada por un grupo de abogados y lucharía por sus derechos laborales, además, se aliaría con otras personas que se encontraban en la misma situación con Televisión Azteca.

“Yo no estoy sola, estoy con un colectivo de abogados que están buscando y aliándose con otras personas para poder defender nuestros derechos, porque no soy la única que está pasando por esta situación, hay más personas y ya nos estamos moviendo para que todo esto se pueda solucionar”, finalizó.