¡Tú no María León! La cantante se equivoca en el Himno Nacional y ofrece disculpas

La cantante María León se unió a una larga lista de celebridades que le han cambiado la letra al Himno Nacional Mexicano. La ex integrante de Playa Limbo se paró en el diamante del estadio Alfredo Harp Helú previo al segundo partido de la México City Series. En el partido entre Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco y al parecer los nervios la traicionaron.

En la primera estrofa de la creación de Francisco González Bocanegra (Letra) y Jaime Nunó (Música), la interprete tuvo su equivocación, en lugar de decir “por el dedo de Dios se escribió” cantó “un soldado de Dios se escribió”, un pequeño fallo, del que se percataron algunos aficionados para abuchear.

Sin embargo, María León no se achicó y continuó con su interpretación para que después se cantara el “Play Ball” para dar comienzo al segundo compromiso de esta histórica serie, pues es la primera ocasión que se efectúan partidos oficiales de Grandes Ligas en la Ciudad de México.

¡A alguien se le olvidó el himno en el Harp Helú! 😰



A María León no le fue muy bien en su presentación en la #MLB #MexicoCitySeries ⚾️



📲https://t.co/4erib8fiE2

📹 @Guille_Aboga10 pic.twitter.com/i8IQ7ev1Ln — Esto en Línea (@estoenlinea) April 30, 2023

ESTROFA 1

“Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva

de la paz el arcángel divino,

que en el cielo tu eterno destino

por el dedo de Dios se escribió”.

María León pidió disculpas por errar el Himno Nacional

Ante el desacierto, la cantante de inmediato ocupó sus redes sociales para ofrecer disculpas en el Himno Nacional Mexicano, el cual reconoció ha entonado en diversas ocasiones sin equivocaciones, pero este domingo le impuso el ambiente del recinto de la Ciudad Deportiva.

“Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, señaló León.

Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional.Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa.🙏🏽

-M — María León (@Sargentoleon) April 30, 2023

El ambiente continuó con normalidad por parte de los aficionados que después se enfocaron a presencia el duelo entre Padres y San Francisco, dos novenas que protagonizan una rivalidad de la División Oeste de la Liga Nacional.

