Ventaneando cumple 28 años adaptándose a nuevas formas de comunicación

Cambio de productores, elenco, nuevas formas de comunicación, así como de expresión frente a la cámara, son algunas de las transformaciones que el programa Ventaneando ha experimentado a lo largo de 28 años de vigencia.

A diferencia de hace casi tres décadas, la forma de comunicarse es muy distinta; ahora existen las redes sociales a las que muchas personas tienen acceso y en tan solo unos minutos, un comentario puede ser tomado de manera positiva y elevarte al éxito o por el contrario, pedir tu “cancelación” y ver tu carrera tambalear.

Conscientes de las nuevas formas de compartir la información, el equipo de Ventaneando apuesta por mejorar en ese aspecto y es por ello que ahora su equipo de trabajo está más diversificado, con gente de todas las edades, con el fin de tener distintas perspectivas.

Celebridades Eric Hayser se integra a la obra El Padre con su esposa Fernanda Castillo y Luis de Tavira

“Ahorita estamos como todos los conductores de Ventaneando en lo que yo pudiera llamar: ‘prueba y error’ porque de pronto Pedro puede hacer una crítica muy fuerte, pero me la achacan a mí o a Daniel”, afirmó Patricia Chapoy en entrevista.

“El público te está exigiendo las palabras que debes de utilizar porque a través de todas las leyes que se han desatado ya hay algunas palabras que no se pueden decir como ‘gordo’”, expresó la titular del programa.

Por eso la formación de las nuevas generaciones es importante, estar en constante capacitación, dijo la también periodista.

“La televisión abierta te consume mucho, en todo, emocionalmente, de manera física y lo que necesitas es actualizarte, por eso primero todos los que forman parte de este equipo entran en una preparación muy importante, en especial los tres reporteros que ahora son también conductores (Mónica Castañeda, Ricardo Manjarrez y Linet Puente).

Ventaneando cumple 28 años en la televisión. | Foto: Laura Lovera / El Sol de México

“Ya que están hechos en toda la extensión de la palabra, los empezamos a introducir a Ventaneando para que desarrollaran otra parte que es importante que es el presentarse frente a una cámara que esconde a millones de televidentes, no es lo mismo hacer una entrevista que, de pronto, tener los arrestos para dar un comentario o hacer una crítica” aseveró Chapoy.

Actualmente, el programa se mantiene vigente, pero esto es gracias al trabajo duro y a los resultados que entregan día con día, indicó Chapoy, sin embargo, la clave está en disfrutar y divertirse en el trabajo, porque cuando se realiza con gusto, se obtienen mejores resultados.

“Hemos ido aprendiendo a usar la tecnología en la medida que va pasando el tiempo. Aprender a usar el teléfono, la computadora, a saber todo lo que las nuevas generaciones van aprendiendo minuto a minuto no es así de fácil”, aseguró Pedro Sola.

Actualmente, el programa se mantiene vigente, pero esto es gracias al trabajo duro y a los resultados que entregan día con día, indicó Paty Chapoy. | Foto: Laura Lovera / El Sol de México

“Los retos son de todos los días, pero lo importante siempre es la credibilidad”, sostuvo Chapoy.

Sin avances en problemática

En diciembre pasado, a través de su espacio y en redes sociales, el reportero de Ventaneando Roberto Hernández denunció que fue víctima de robo y agresiones por parte de elementos de seguridad afuera de la Arena Ciudad de México, mientras cubría el concierto de Luis Miguel.

Aunque se pidió a la alcaldesa de Azcapotzalco Margarita Saldaña que se hiciera cargo y le regresen el dispositivo móvil que forma parte de su trabajo, hasta el momento no ha habido respuesta.

“Nosotros hicimos una denuncia a través de las cámaras, de la pantalla, pero el reportero, con abogados de Azteca fue a levantar la denuncia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No ha habido nada de avance, no han hecho caso. Solo la delegada de Azcapotzalco le aventó la pelota a no sé qué corporación, que ella no tenía nada de que ver con eso, fue la respuesta de la alcaldesa, pero no le han devuelto el celular y no ha habido nada”, indicó Chapoy.