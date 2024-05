"Pedimos por los que siguen luchando", honran a víctimas de L12

A tres años del colapso del tramo elevado de La línea 12 del Metro que dejó 26 fallecidos, sobrevivientes y familiares de algunas víctimas mortales realizaron una misa frente al lugar de los hechos, para honrar su memoria y exigir justicia.

“Pedimos por todos aquellos que siguen luchando, trabajando, para poder hacer justicia, para poder dar vida a todos estos esfuerzos, por los hermanos sobrevivientes”, señaló el sacerdote ante l4 familias afectadas.

Los inconformes y deudos portaban coronas de flores, los nombres de quienes ya no están -como Brandon Giovanni de 12 años- y algunas fotografías de sus seres queridos. Desde la zona cero, entre las estaciones Tezonco y Olivo, las familias reprocharon que el proceso penal continúe, pero sin ningún avance favorable para ellos.

Teofilo Benitez, abogado de algunas familias, explicó que el proceso del juicio está atorado, debido a que las partes responsables del colapso han presentando distintos amparos.

Explicó que las víctimas también han interpuestos diversos recursos, entre ellos un amparo que pedía seguridad en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CdMx, pero fue rechazado.

“Es un amparo de movilidad y precisamente se pedía seguridad, no sólo de la Línea 12, sino de todas las líneas del Metro, para lo cual las autoridades responsables se les reclamaba no realizar las acciones necesarias a fin de dar un adecuado y oportuno mantenimiento para que dicho sistema de transporte público opere en condiciones de seguridad”, indicó.

Asimismo, refirió que denunciarían a los partidos que usen la tragedia con fines electorales.

En tanto, sobrevivientes como Adriana Galván, una de las 90 lesionadas, lamentó que aún no se le haya otorgado una indemnización, pues las heridas que sufrió no han sanado, impidiéndole seguir con su vida y actividad económica con normalidad.

“Mis lesiones fueron craneoencefálicas, lesiones severas en todo el lado derecho, que hasta la fecha no me han permitido estar bien de salud. En el ISSSTE me dijeron que mis lesiones tardarían de 15 a 60 días en sanar y llevo tres años. Esto ha sido algo que no quisiera y que sigo pasando”, lamentó.