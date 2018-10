AMLO lanza ultimátum a empresas que no han cumplido con contratos de Pemex

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador le dio un ultimátum a las empresas que no han cumplido con los contratos firmados con Petróleos Mexicanos (Pemex).



Si contratos no alcanzan metas definidas serán cancelados

De entrada, mantendrán los 100 contratos que se firmaron en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero si no alcanzan las metas definidas durante la reforma energética, producir 3 millones de barriles diarios, serán cancelados e intervendrá Pemex en la extracción del crudo.

"Vamos a esperar a que los 100 contratos que se entregaron, den resultado. He hablado de esto con las empresas, y ellos han aceptado el reto, el desafío de que bajaran resultados, entonces, vamos a esperar para que empiecen a producir", comentó después del encuentro privado con el gobernador de Tamaulipas en el Palacio de Gobierno.

Tras detallar que han perdido 1 millón 200 mil barriles, anunció que destinará 4 mil millones de pesos para rehabilitar la refinería de Madero.

Empresa Repsol deberá cumplir con contratos

La empresa española Repsol es una de las empresas que deberá cumplir los contratos, después de haber dejado inconclusa la extracción de ma cuenca de Burgos.

"Aquí en Tamaulipas se entregaron contratos para la extracción en la cuenca de Burgos, no sacaron nada, fue un contrato que dieron a Repsol de España, costó carísimo, se invirtió muchísimo dinero de todos los mexicanos, y no se produjo gas, hicieron su agosto, pero no ganó la nación", advirtió.