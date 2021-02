En debate | ¿Regular las redes sociales?

El senador Ricardo Monreal planteó este lunes, en una iniciativa para regular las redes sociales en México, que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el que garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio.



Mediante un vídeo a través de redes sociales, Monreal, coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta, señaló que las redes sociales y las plataformas digitales "se han erigido y convertido no sólo en poderosos emporios económicos, sino también poderosos instrumentos de comunicación".



Dijo que "por esa razón, el Estado no puede mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente a este poderío que, debe de ser regulado por órganos del Estado" y contar con límites bien establecidos, conforme a la Constitución y a la ley.



"Creo que ha llegado el momento de hacerlo y por eso el Poder Legislativo debe de instrumentar y crear normas jurídicas que puedan hacer y lograr este propósito", apuntó.

Ricardo Monreal

Senador por Morena

“El derecho humano a la información no puede ser vulnerado por organismo privado alguno. El Poder Legislativo debe otorgarle a la población un marco jurídico que proteja sus garantías y evite los excesos”.

Jorge Canahuati

Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa

“Ya habíamos prevenido, luego del bloqueo en enero en las redes sociales de las cuentas personales del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del riesgo del surgimiento de desproporcionadas iniciativas para regular la información en esas plataformas, tal como muchas veces se ha intentado regular sobre los contenidos de los medios periodísticos".

John Ackerman

Académico

“El principal riesgo para la libertad de expresión en el mundo ya no son los gobiernos, sino las monstruosas empresas digitales trasnacionales. Los algoritmos de Google, Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, entre otros, hoy determinan lo que vemos o no en nuestras pantallas. Y los ejecutivos de estas empresas deciden de manera unilateral lo que se considera como una comunicación válida o prohibida. La censura de parte de Twitter de tres destacadas cuentas cercanas a la Cuarta Transformación y la utilización masiva de estrategias de manipulación contra la izquierda política ecuatoriana son apenas dos ejemplos recientes de cómo las grandes empresas digitales no garantizan las condiciones de neutralidad necesarias para un diálogo auténticamente democrático y plural”.

Carlos Jornet

Director del diario argentino La Voz del Interior

“La regulación de las redes sociales es un tema complejo y requiere de los gobiernos mucha sabiduría, en especial cuando la legislación en lugar de establecer parámetros tecnológicos y de espectro corre el riesgo de entrometerse en los contenidos de los usuarios, incluso imponiendo límites a contenidos que trascienden las fronteras del país. Una mala ley puede generar un efecto búmeran, deconstruyendo décadas en las que en México se fue consolidando la libertad de expresión".

Jeremy Wright

Secretario digital del Reino Unido

“La era de la autorregulación de las plataformas sociales ha terminado. Hay que tomar medidas contra un sector que durante mucho tiempo ha eludido la responsabilidad por lo que sus usuarios dicen o comparten”.

Sociedad

Asociación Latinoamericana de Internet

“La libertad de expresión, el acceso a la información y procuración de justicia están en riesgo en caso de que se apruebe la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal, que tiene como fin regular las redes sociales. No es facultad del regulador de telecomunicaciones decidir en materia de libertad de expresión. Bajo la definición de redes sociales de la iniciativa prácticamente todos los servicios que se ofrecen en Internet están sujetos a ser controlados por un organismo público. Se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red, al tratar con un carácter nacional un fenómeno global y transjurisdiccional, al mismo tiempo que desincentiva la innovación al imponer barreras de entrada”.

Antonio Zabaraín

Senador colombiano

“Las redes sociales deben ser controladas, porque han sido el arma predilecta de muchos antisociales. Regularlas sería con el propósito de proteger la honra y el buen nombre de los ciudadanos por las injurias y calumnias que se presentan a través de las redes sociales”.

