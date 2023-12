Adiós, 2023: los hechos que marcaron el año

El 2023 estuvo marcado por diversos acontecimientos que hicieron que el mundo entero volteara a verlos, y estos van desde guerras, fenómenos astronómicos, desastres naturales, estrenos cinematográficos hasta huelgas.

Del mismo modo, el mundo presenció el fallecimiento de grandes figuras como el escritor Haruki Murakami, el artista plástico Fernando Botero, el de la cantante Sínead O'Connor, entre otros.

Captura de Ovidio Guzmán

El 2023 inició con el anuncio de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, el pasado 5 de enero.

La detención de “El Ratón” se dio luego del despliegue de un operativo federal en Culiacán, Sinaloa, a tres años del operativo fallido para capturarlo conocido como Culiacanazo y a pocos días de la llegada del presidente estadounidense, Joe Biden, a México para la Cumbre de Líderes de América.

Terremoto en Siria y Turquía

El 6 de febrero los ojos del mundo voltearon a ver a Siria y a Turquía, pues un terremoto de magnitud 7.8 devastó gran parte de dichos países. Según las autoridades, 46 mil personas murieron en Turquía, más seis mil víctimas mortales del lado sirio.

La catástrofe dejó cientos de miles de familias sin techo y afectó la vida de unas 14 millones de personas. Un mes después de la catástrofe, aún había dos millones de personas viviendo en carpas o en contenedores instalados en los estadios o en los parques.

Coronación del Rey Carlos III

Fue el pasado 6 de mayo que Londres vivió hecho histórico, pues por primera vez en 70 años, se realizó una ceremonia de coronación: Carlos III y su esposa Camilla fueron oficialmente proclamados reyes en la Abadía de Westminster, lo que marcaó el inicio de una nueva era tanto para la familia real como para los británicos.

Durante el evento donde se coronó a los monarcas, en Trafalgar Square se reunieron manifestantes con pancartas y algunos usando gorros en amarillo y negro con la frase “Not my King” (No es mi rey), son los opositores republicanos que desean un jefe de estado electo.

Desaparición del submarino Titán

El 19 de junio se informó sobre la desaparición en las profundidades del mar de un submarino turístico que hacía exploraciones para ver los restos del Titanic. Desde ese momento inició una carrera contrareloj para encontrarlo, pues dentro de él había cinco tripulantes.

El sumergible de la compañía Oceangate únicamente disponía de 96 horas de oxígeno, las cuales transcurrieron sin que las operaciones de rescate rindieran frutos. Posteriormente, se dio a conocer que el Titán sufrió una implosión con cinco personas dentro.

OceanGate, lamentó la muerte de su CEO, Stockton Rush; del empresario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman, de 19 años, además de los exploradores británico Hamish Harding y francés Paul-Henri Nargeolet, después de confirmar que los restos pertenecían al cuerpo externo del sumergible que fabricaron.

Congreso de EU sobre fenómeno OVNI

Durante una audiencia que se llevó a cabo en el Congreso de EU el 26 de julio, tres militares dieron a conocer información sobre las experiencias que han vivido con objetos no identificados: David Grusch, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea que sostiene que el Pentágono tiene en su poder restos de naves alienígenas; David Fravor, comandante retirado de la Marina; y Ryan Graves, expiloto de la Armada.

Tras darse a conocer la información por parte de los militares, el Congreso de EU pidió al Pentágono difundir de manera directa la información clasificada de la que dispone.

Apreciación del peso frente al dólar

La mañana del 5 de julio, el tipo de cambio rompió la barrera de los 17 pesos por dólar para cotizar en 16.99 unidades por billete verde, de este modo, la moneda mexicana alcanzó su mejor nivel desde el 18 de diciembre de 2015.

En ese momento, el tipo de cambio se vio favorecido principalmente desde el anuncio de política monetaria de la junta de gobierno del Banxico, que decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia.

Fenómeno Barbienheimmer

Semanas antes de que se estrenara "Barbie", la esperada película de Greta Gerwing, a la par de la producción "Oppenheimer" de Christopher Nolan surgió el fenómeno Barbienheimmer.

Los internautas unieron los títulos de ambas cintas para crear memes que circularon antes del estreno en cines de ambas películas, el pasado 20 de julio.

En este punto del año, la fiebre rosa de Barbie se apoderó práctricamente en todo el mundo, pues se vendían artículos de todo tipo alusivos al color de la famosa muñeca de Mattel.

Impacto de The Eras Tour

Internet estalló con el inicio de la gira The Eras Tour de Taylor Swift, la cual tuvo cuatro fechas en México que iniciaron el 25 de agosto que los fans mexicanos usaron para crear friendship bracelets y los mejores outfits para el evento.

El impacto fue tal, que las salas de cine se abarrotaron con el estreno de la película que recopiló los mejores momentos de la gira.

Huelga de actores y guonistas de Hollywood

Tras 148 días de paro, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (SAG) terminó su huelga el pasado 27 de septiembre, luego de haber llegado a un acuerdo con las grandes casas productoras de Hollywood.

Del mismo modo, después de 118 días, a partir del primer minuto del pasado jueves 9 de noviembre terminó la huelga de actores de Hollywood.

Ambos grupos sindicalizados llegaron a un acuerdo que los benefició en respectivas áreas, como la regulación del uso de inteligencia artificial en las producciones y pagos más justos.

Disney cumplió 100 años

El pasado 16 de octubre, Disney cumplió 100 años de llevar a la pantalla grande las versiones rosas de clásicos de cuentos infantiles y aunque ahora se dedica pricipalmente ha hacer la versión live action de estas mismas, sigue siendo la compañía cinematográfica más relevante.

Asimismo, a los creativos de Disney se deben historias como 101 dálmatas; El libro de la selva, El Emperador y sus Locuras, El Rey León, Enredados, Hércules, La Dama y el Vagabundo, Lilo y Stitch, Peter Pan o Tarzán, Fantasía, Bambi e Intensamente.

Guerra entre Israel y Hamas

El grupo islamista palestino Hamás lanzó el mayor ataque contra Israel en años el pasado 7 de octubre, la ofensiva ha cobrado la vida de almenos 21 mil personas en la Franja de Gaza, cifra que incluye niños.

Dos meses después de la escalada del conflicto, Israel y Hamas acordaron un cese al fuego por un periodo de cinco días, en los cuales se liberaron a presos y rehenes.

Triunfo de Javier Milei en Argentina

Uno de los acontecimientos políticos que marcaron presedentes, fue el triunfo del ultraderechista Javier Milei en los comicios de Argentina que lo llevaron a la presidencia el pasado 19 de novimebre.

El mandatario ahora debe lidiar con las arcas vacías del banco central y una deuda contraída en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un programa de 44 mil millones de dólares.