Ajo y agua

MUY BIEN POR LAYÚN

Muy buena noticia, sin duda, es saber que Miguel Layún irá a jugar a la mejor liga del mundo, que es la española, y que su equipo será el Sevilla, que en los últimos años ha mostrado un futbol alegre, atractivo, como son los andaluces. Creo que definitivamente este estilo de juego le va a ir muy bien a Miguel, a pesar de que es un jugador que se acopla a cualquier sistema y a cualquier estilo de juego que le ha tocado con sus distintos entrenadores. Su mentalidad le ha ayudado mucho, primero para ir a Europa, segundo para mantenerse, y tercero y último para irse reubicando en equipos donde se pueda sentir a gusto, tranquilo para desarrollar de la mejor manera posible su carrera deportiva.

En el Porto estaba a gusto, con el equipo que más mexicanos estaba utilizando en sus filas, pero últimamente Layún no estaba teniendo continuidad. Es buen momento vivir la experiencia española y siento que se va a amoldar perfectamente al club andaluz.

A pesar de ir cedido a préstamo con opción a compra, la calidad y talento que ha mostrado le servirá para llenarle los ojos al cuerpo técnico actual del Sevilla, así como a sus directivos. Estoy seguro que se quedará si todo depende de él. Ojalá que así sea, tanto para él como para el futbol mexicano, ya que necesitamos que todos los futbolistas que estén jugando afuera tengan más participación para así poder aportar mucho más en la Selección Mexicana.

PARTIDOS “MOLEROS”

Hablando de la Selección, es muy interesante analizar cuántos y cuáles van a ser los rivales que la Selección Mexicana tendrá de preparación para la justa mundialista en Moscú, unos partidos serán en Fecha FIFA y otros serán “moleros”, como los bautizó el “Tuca” Ferretti. Este próximo, contra Bosnia, el miércoles en San Antonio, Texas, servirá para cumplir con el trato que se tiene con SUM y ganar dinero mutuamente, que esto es para lo que servirá, ya que Juan Carlos Osorio ha dado una lista de chile y de mole, con jugadores que difícilmente estarán en la convocatoria definitiva para el Mundial de Rusia 2018. Sólo quiere observarlos para ver si alguno le llama poderosamente la atención.

Este no es el mismo caso para los “gringos”, me refiero a los hermanos Dos Santos y a Carlos Vela, a quienes por no tener competiciones oficiales con su nuevo equipo, les servirá de entrenamiento y para agarrar mejor ritmo en las prácticas previas, como el mismo partido.

La intención de Osorio es que se mantengan activos, ya que los entrenamientos por separado o de manera individual, ayudan, pero no es lo mismo. Así que es necesario planificar y concretar cuántos duelos jugará la Selección Mexicana, y contra quién, y de manera oficial, para saber si se le va a sacar provecho o no, dependiendo del nivel del rival que sea, porque los que deberían de ser, son del mismo alcance de los oponentes con los que nos vamos a enfrentar en la Copa del Mundo. De no ser así, nos estaremos preparando deficientemente a las exigencias con las que tenemos que cumplir previo a la justa mundialista.

Mi referencia, como siempre, por obvias razones, es el futbol español, y la Furia Española se enfrentará a equipos del nivel de Alemania, Argentina, Suiza y Túnez, y con estos rivales me da mucha envidia saber que nuestros directivos no sean capaces de conseguirnos partidos similares al nivel de exigencia que tendrán los españoles previo a esta Copa del Mundo.

Mientras yo estuve de seleccionador me pasaba algo como lo que creo le está ocurriendo a Juan Carlos Osorio: que los rivales no se los consiguen por el deseo o características que pide el seleccionador, sino más bien se escoge a lo que haya disponible, sin importar tanto el beneficio deportivo, más bien para cumplir los requisitos para llenar el compromiso del contrato establecido.

Finalizada la Copa América de Venezuela en 2007 pedí que se me hiciera caso en cuanto a la elección de los rivales que eran los más convenientes para futuros compromisos, y la respuesta fue que podría ser, pero lamentablemente ya no me dieron tiempo, porque me quemaron con la Selección Preolímpica, y esto me da a pensar que a Juan Carlos Osorio no le están haciendo caso, como me sucedió a mí. Pero qué les puedo decir, ese es el estilo y el nivel de nuestros federativos, que sólo ven el beneficio económico y nunca el deportivo.

¡Que te lo digo yo!

El estratega colombiano tendrá que sacar algún provecho del encuentro de mañana.