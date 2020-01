Ajo y Agua | Chicharito sí es leyenda

Por su extraordinaria trayectoria, es merecedor a ese adjetivo, pero no debió decirlo él mismo ni era el momento; todo a su tiempo. Los merengues vuelven a la cima de la liga española.

Las palabras de Javier Hernández, en su regreso a la ciudad de Los Ángeles con el Galaxy, sobre su autonombramiento como leyenda mexicana, han causado bastante polémica. Creo que se precipitó en decirlo él mismo, por el gran entusiasmo que tiene de regresar al continente americano; él está muy pendiente de todas las críticas, está utilizando las redes sociales, viendo todo lo que se habla de él. Muchos dicen que por estar más pendiente de esos chismes, no le interesa su realidad, pero la verdad es que ha hecho una trayectoria extraordinaria, siendo un joven que llamó la atención para hacer daño a los equipos rivales con su capacidad rematadora; sin duda heredó los genes y la calidad de su padre, Javier Hernández, quien fue compañero mío en el Mundial de México 86.

Me da gusto que le ha ido bien en todos los equipos donde ha estado. En algunos ha brillado más, en otros no le ayudaron a tener las oportunidades de gol y no había muchas ocasiones, pero eso no le quita méritos; su trayectoria lo ubica entre los mexicanos más exitosos que han ido a Europa.

Javier sí es una leyenda. Serlo es una grandeza y va a ser más importante cuando se retire. Se equivocó en decirlo; su padre tuvo que haberle ayudado, aunque ya es mayorcito para darse cuenta de todo lo que dice. Yo le hubiera sugerido que cuando uno se retira podría decirlo, ya retirado, pero todavía no lo hace, todavía tendrá tres años de actividad en la MLS y tiene pensado todavía jugar con su equipo querido, las Chivas. Es mejor que lo digan los críticos, los conocedores, la afición y los años en el futbol mexicano. Javier no tuvo que autonombrarse como una leyenda.

A partir de ahora espero que mida sus palabras, porque todo mundo va a estar pendiente de lo que haga, de lo que diga, de sus goles y de sus fallas. Conociéndolo, sé que va a salir airoso. El atractivo de que esté en el continente será algo extra, las controversias y la polémica van a estar en muy alto nivel, pero está acostumbrado a presiones altas; espero no le afecte ni le haga daño.

Entre otras leyendas, considero que están: obviamente Rafa Márquez, muchos ex jugadores que han dejado huella, como Héctor Hernández, Horacio Casarín, Chava Reyes, Antonio Carbajal, Enrique Borja, Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos y Luis García. Todos ellos han hecho los méritos suficientes para ganarse ese nombramiento.

REAL MADRID DESPUNTA

Después de varias temporadas, desde la 2016-2017, el Real Madrid no ocupaba la cima del futbol español. Ahora, el cuadro blanco está mostrando que también le interesa ganar la Liga, ya que, en los últimos años, conquistó tres Champions League de forma consecutiva, algo que nadie había conseguido en el formato actual. Entonces era una prioridad y estaban enfocados solamente en la competición europea, dejando a un lado la Liga.

En mi época le dimos más importancia a la Liga, estuvimos cerca de ganar la Copa de Europa, pero siempre fue primero el torneo local.

Zidane dio su declaración de que la Liga era más importante que la Champions, mantiene y sostiene que también la Liga es el torneo más regular, sobre todo la liga más importante del mundo, seguida ya de cerca por la inglesa.

Yo siempre he querido ganar y ganar y ganar y ganar (como decía Luis Aragonés, qepd). Siendo miembro del Real Madrid, me gustó esa mentalidad porque todos los partidos teníamos que ganar, pensar en todos los títulos, eso no se nos iba de la mente, siempre tienes que mantener una regularidad, todo se tiene que ganar, hasta el Mundial de Clubes.

La obligación es que hay que ganarlo todo, y eso me encantó a mí. Desde niño quise ganar y ganar, y lo conseguí siempre, gracias a Dios, y más con el Real Madrid, por eso me identifiqué tanto.

El equipo ha venido de menos a más hasta ubicarse en lo más alto de la mejor liga del mundo, para así demostrar que está regresando la intención de ganarla, después pensar en la Champions y luego en la Copa del Rey y todo lo que se cruce; eso me agrada, porque Zidane está demostrando que es el técnico ideal y ojalá se mantenga hasta el final de temporada y recupere ese título, porque el Barcelona se está acercando en trofeos. Antes, la diferencia era muy grande, y ahora sólo es de siete, por lo que el título de Liga es más que obligado.

PUMAS, GRATA SORPRESA

Es una gran sorpresa el notar y detectar que el trabajo de Míchel González está dando frutos en los jóvenes porque ha hecho un esquema de juego muy bueno y está convenciendo a todos los jugadores. Con lo que tiene, está sacándole mucho rendimiento. Ahora la intención es clasificar a la Liguilla, y estando ya ahí se puede salir campeón, porque nosotros, cuando logramos el bicampeonato, entramos en octavo lugar y no es la primera vez que pasa. Pumas, metido en la Liguilla, puede ser peligroso, nadie querrá enfrentarse a ellos.

La inversión no es la misma que en otros equipos, y el potencial de plantillas como Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul y Guadalajara, es mucho mayor porque son equipos que de forma automática están considerados como contendientes al título por lo que gastan en refuerzos. Pumas está llamando la atención de manera agradable, sin tener muchos jugadores de calidad y talento, y eso me da gusto por la institución y por Míchel.

