Ajo y Agua | El futuro, para los objetivos, se construye

No hay nada que el Real Madrid extrañe más en estos momentos que los goles de Cristiano Ronaldo, sin embargo, su regreso al equipo no sería la mejor de las decisiones, al menos no si lo comparamos con la posibilidad de apostar por jóvenes promesas que forman parte del presente y a quienes el futuro ya les pertenece.

Nadie podrá borrar de la historia el exitoso paso que Cristiano Ronaldo tuvo con el Real Madrid. Juntos lo ganaron todo, tanto a nivel de equipo como individual. Desde el Mundial de Clubes de la FIFA hasta la Champions League, con la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa en el camino.

A ello hay que agregar los cuatro Balones de Oro con los que el delantero portugués se distinguió como el mejor jugador del mundo, así como cuatro Champions League, las tres últimas ganadas de manera consecutiva.

Sus goles serían como caídos del cielo en una temporada llena de lesiones, sobre todo luego de que ayer se confirmó que el delantero Eden Hazard volverá a ser baja, por décima ocasión desde que ficho con el Real Madrid, en junio de 2019.

Cristiano Ronaldo es un jugador sumamente competitivo, que siempre quiere ganarlo todo, aunque debemos considerar que Dios perdona, pero el tiempo no. Con todo que el hasta ahora delantero de la Juventus es un profesional dentro y fuera del terreno de juego, a los 36 años de edad comienza a vivir la recta final de su carrera.

Es el líder de goleo en la actual edición de la Liga italiana, con 20 tantos; cifra que nadie había alcanzado en las 12 últimas temporadas. Pero es también aquel jugador que ha declarado públicamente que si por él fuera ahora sólo disputaría los partidos de la Champions League, la mayor de sus ambiciones en cuanto a títulos en equipo y que no ha podido conquistar tras tres intentos fallidos con la Juventus, el último de ellos la semana pasada, frente al Porto, en los octavos de final.

Entonces, como era de esperarse, las críticas en su contra no se hicieron esperar y hasta trascendió que desearía regresar al Real Madrid.

Diversas versiones surgieron como especulaciones, pero con el paso de los días han tomado fuerza y hasta el propio Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ya aceptó, en conferencia de prensa, que el regreso de CR7 es posible, no sin dejar de mencionar que por ahora es jugador de otro equipo y que por eso debe mostrar respeto, sobre todo porque el francés jugó para la Juventus.

Lo cierto es que, como comenté el año pasado, disfrutamos las últimas temporadas de Cristiano Ronaldo como uno de los dos gigantes que se han disputado la supremacía como el mejor jugador del mundo durante más de una década.

Han pasado 13 años desde que vimos cómo irrumpió en la élite del futbol europeo, y la temporada pasada, tras un inicio muy por debajo de los altos niveles a los que nos tiene acostumbrados, su condición física comenzó a generar dudas, al grado que, muy a su pesar, ha tenido que administrarse para darse descansos que antes eran impensables.

Es así como surge la pregunta de cuánto tiempo y qué tanto podrá ayudar a un Real Madrid que tampoco ha tenido suerte en encontrar a su reemplazo.

Desde que Cristiano Ronaldo dejó al conjunto merengue, hace ya tres temporadas, jugadores como Rodrygo Goes, Vinícius Junior, Luka Jovic, pero sobre todo Eden Hazard, han quedado a deber en la apuesta de convertirse en el nuevo referente del ataque, en el que Karim Benzema pide a gritos el apoyo que lo ayude a sus 33 años de edad.

El francés ha cumplido con creces, pero no podría hacerlo sin el aporte de la defensiva, en la que Sergio Ramos se distinguió como segundo máximo goleador de la temporada pasada, con 44 tantos, cuatro menos que Benzema.

Debido a todo lo anterior, lo mejor sería hacer posible el fichaje de Kylian Mbappé, delantero del París Saint Germain y que el Real Madrid ya se planteó en el pasado; junto al Erling Haaland, quien las dos últimas temporadas se ha consolidado en la élite del futbol europeo con la playera del Borussia Dortmund.

Mbappé y Haaland, con 22 años y 20 años de edad, respectivamente, están llamados a sustituir a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la disputa por ser el mejor jugador del mundo.

¡Que te lo digo yo!