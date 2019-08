Ajo y Agua | El mejor futbol del mundo

Cargado de fichajes espectaculares, el balompié europeo promete efectuar una temporada inolvidable, tanto en las ligas más poderosas del planeta, como en la Champions, su competencia reina.

El mejor futbol del mundo está por comenzar, y lo hará con una de las temporadas más prometedoras en los últimos años.

Con la supremacía en manos del futbol inglés, con el Liverpool y el Chelsea como campeones de la Champions y la Europa League, respectivamente, los equipos del resto de las principales ligas del continente se han reforzado con fichajes muy puntuales.

Quedó aprendida la lección de que fichar con la cartera en mano no siempre da resultados positivos, y para muestra está el paso gris que Neymar ha tenido con el París Saint Germain, que pagó 222 millones de euros para llevárselo, incluso a la mala, y desafiando el fair play financiero de la UEFA.

Lo anterior también ha influido en que el Barcelona prácticamente haya hecho oídos sordos al coqueteo del delantero brasileño, en su deseo por regresar a la que hasta hace dos años sintió como su verdadera casa.

En cambio, decidió apostar por el joven volante Frenkie de Jong, traído desde el Ajax, con el que aprendió el estilo que tanto distingue a la escuela que dejó el inmortal Johan Cruyff.

Además, el Barcelona finalmente concretó la contratación del delantero Antoine Griezmann, eso sí, a cambio de 120 millones de euros y la enemistad que ahora se suscitó con el Atlético de Madrid, que incluso amenaza con recurrir a la FIFA para que se le pague lo que considera justo, es decir, los 200 millones de euros que hasta el 1 de julio valía la cláusula de rescisión de contrato del delantero francés.

Bajo esta idea también está el Real Madrid, el más grande del Viejo Continente, y que quiere el trono de regreso, tras ver frenada su racha de tres Champions League consecutivas, algo histórico, ya que ningún otro club lo ha conseguido.

Para ello, el conjunto merengue recurrió al delantero belga Eder Hazard, quien además de tener la calidad necesaria, mostró, desde un inicio y hasta públicamente, su deseo de jugar en el mítico estadio Santiago Bernabéu, algo que, insisto, no cualquiera logra.

Si llegar no es fácil, mucho menos lo es permanecer y triunfar, como lamentablemente no lo pudo conseguir el delantero Gareth Bale, a quien las lesiones no han respetado desde que llegó al conjunto merengue.

Con el nuevo y futurista estadio Santiago Bernabéu ya en marcha, el Real Madrid no puede darse el lujo de dejar ir los pesos por cuidar los centavos, sobre todo cuando la actualidad exige resultados inmediatos para recobrar la grandeza del madridismo.

Incluso el Real Madrid estaba dispuesto a dejar ir al galés con todo y que el traspaso no dejara grandes ganancias a las arcas del club: estaba claro que lo deportivo pesaba más que lo económico. Lamentablemente, la desfavorable lesión de Marco Asensio obligó al técnico Zinedine Zidane a hacer un replanteamiento.

Cierto que la pretemporada ha dejado varias dudas en el aire, pero en ese sentido me remonto al 2017, cuando pocos creían en el equipo, y éste dio la razón al prácticamente conquistar cuanto torneo disputó, incluida la tercera Champions League consecutiva, que mantiene al equipo merengue como el máximo ganador del torneo más importante de todo el mundo a nivel de clubes, con 13 títulos.

En cuanto a España se refiere, no podemos olvidarnos del Atlético de Madrid, ahora con el volante mexicano Héctor Herrera y con el joven portugués Joao Félix, por quien le pagó al Benfica 126 millones de euros, hasta ahora, el traspaso más caro en este mercado de verano, e incluso en la historia del conjunto colchonero.

En Italia aparece, como siempre, la Juventus, que fichó a Matthijs de Ligt, otro joven talento del Ajax; además de Aaron Ramsey y Adrien Rabiot; así como los regresos de Gonzalo Higuaín y el veterano portero de mil batallas, Gianluigi Buffon, el cual me crea dudas.

Por parte de Alemania no podemos olvidarnos del poderoso Bayern Múnich, que finalmente decidió darles las gracias a sus viejas glorias para dar paso al recambio generacional. Quizá, por lo anterior, es que el conjunto bávaro se centre más esta temporada en mantener su dominio local, ante la fuerte presión que le inyecta el Borussia Dortmund, que el fin de semana ya le ganó la Supercopa de Alemania.

Detrás aparece el futbol de Francia, con el París Saint Germain como estandarte. A la espera de lo que pase con Neymar, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel tiene el plantel suficiente como para hacer un nuevo intento en sus deseos de conquistar Europa. El joven Kylian Mbappé, a quien seguramente veremos entre los tres finalistas al Balón de Oro, es el complemento perfecto para el veterano Edison Cavani: la mezcla perfecta entre juventud y experiencia, que no se ha visto afectada por la polémica generada en torno al delantero brasileño. Vuelve el mejor futbol del mundo, y ya estamos listos para disfrutarlo a plenitud.

¡Que te lo digo yo!“