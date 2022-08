Ajo y Agua | Ex futbolistas en el arbitraje, esa sería una de las soluciones

Las últimas polémicas sobre la utilización del VAR en el futbol mexicano han puesto en la mesa posibles acciones para mejorar el trabajo de los silbantes.

Armando Archundia ha llegado en una época difícil para dirigir el arbitraje del futbol mexicano.

De seguro no esperaba esta problemática que últimamente está sucediendo y que ha aumentado debido a los malos manejos que se le han dado al VAR, ya que es un arma muy buena, pero las armas en el arbitraje hay que saberlas manejar.

En el tiempo que lleva vigente esta herramienta ha habido polémicas, controversias y decisiones injustas. Realmente el VAR se trajo para ayudar a las decisiones complicadas y comprometidas, y todavía hay dudas de cuándo es que se debe utilizar y cuándo no; eso será un largo trabajo que no sólo es responsabilidad de Armando Archundia, sino que es a nivel mundial.

En todo el mundo estamos viendo complicaciones arbitrales, decisiones difíciles y muchas de ellas erróneas.

Habrá que buscar la manera de que el criterio del VAR a nivel mundial sea el mismo, llámese que el balón vaya a la mano dentro del área y que se piten todos los penaltis, y esos a los que algunos, en diferentes países, les llaman penaltitos.

Hay que suprimir los penaltitos, que cuando haya un contacto en el área no siempre se tengan que marcar la pena máxima porque el futbol es un deporte de contacto, ahí más bien lo que habría que utilizar es el criterio, pero el criterio de los árbitros es uno, y el de los que manejan el VAR es otro.

Algo que me sorprende, es que aún no hayan tomado la decisión de que dentro del grupo de personas que trabajan en el cuerpo arbitral, sobre todo en el VAR, haya futbolistas retirados y que obviamente no tengan que ver nada con los equipos en los cuales trabajaron o que tengan un vínculo familiar, para evitar cualquier tipo de nepotismo.

Esto lo vengo comentando, ya que muchos árbitros no han jugado futbol de manera profesional, y quieran o no, eso ayuda muchísimo en saber si hay mala intención por parte del jugador, identificar las entradas de mala leche, como se dice en el argot futbolístico. Cuando eres futbolista lo percibes de manera inmediata, cuando no has jugado profesionalmente te cuesta más trabajo captarlo.

Es notorio que aquellos árbitros que han jugado profesionalmente pueden dominar el criterio de saber cuándo es con intención. Yo lo que haría sería promocionar a muchos de los jugadores retirados que no quieren ser directores técnicos o preparadores físicos, a que tengan una carrera en el arbitraje, tener la oportunidad de desempeñar varios años esta faceta, eso ayudaría a mejorar mucho el nivel.

Esto también puede ser aplicado al VAR. Es importantísimo y necesario, porque a las personas que están en el VAR y que no han jugado profesionalmente al futbol les pasa lo mismo que los árbitros en cancha, el percibir y tener la vista muy afinada y saber con qué intención entró en una falta artera por atrás, de esas que últimamente veo con más frecuencia y que como mucho son sancionadas con tarjeta amarilla, ahí es donde hay que proteger la integridad física de los futbolistas. Debería de regresar esa regla que indica que las barridas por detrás automáticamente deben de ser expulsión, pero eso es otro paquete.

Lo que nos ocupa ahora es que haya una mejora a nivel mundial de la utilización del VAR, porque es una herramienta necesaria para darle justicia al futbol. Estoy de acuerdo en que exista, lo que no estoy de acuerdo es que quienes lo manejan no son los indicados para estar en ese puesto, creo que en esa preparación está la equivocación.

Con el tiempo que tiene el VAR en el futbol ya se debieron corregir muchas de las cosas en las que no está siendo eficaz. Son sugerencias, quiero contribuir con mis comentarios, así como lo hacía cuando estaba en la Comisión de Futbol de FIFA, en las que éramos ex jugadores que vivimos por y para el futbol y que nosotros sugeríamos ideas para que llegaran a oídos del presidente de la FIFA, así como del organismo encargado de cambiar las reglas del futbol. Es lo que podemos hacer para mejorar el funcionamiento del VAR.

¡Que te lo digo yo!