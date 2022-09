Ajo y Agua | La polémica estará lista

La convocatoria de la Selección Mexicana saldrá mañana, y con ello se conocerá el 99 por ciento de los jugadores definitivos que disputarán el Mundial de Qatar 2022.

Tomando en cuenta los partidos que México disputará durante esta fecha FIFA, frente a Perú el 24 de septiembre, en Los Ángeles; y tres días después ante Colombia, en Santa Clara, el tiempo que queda no es demasiado para hacer más ajustes.

Quedarán dos juegos más en Girona, ante las selecciones nacionaales de Irak y Suecia, antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

La polémica que pueda existir seguramente será para definir quiénes son los delanteros que serán llamados. No sabemos cuántos, pueden ser cuatro, tres, pero al saber los nombres, ahí es donde habrá polémica, como prácticamente siempre, cuando se da una lista previa a un campeonato Mundial.

Si por mi fuera, los cambios que debería haber en la Selección sería poner a otro cuerpo técnico y en este caso, mi candidato es Víctor Manuel Vucetich con su grupo de trabajo; la otra opción sería Miguel Herrera, igual con todos los que lo acompañan. Este cambio en el cuerpo técnico serviría de motivación y de reacción para seguir con la ilusión y la esperanza de que se pueda dejar una buena imagen en este Mundial que se avecina en Qatar.

Va a ser muy difícil que se hagan estos cambios, pero sí habrá mucha presión, más si no se lleva a los jugadores que con justicia merecen estar en esa lista trascendental para la Copa del Mundo.

Si nos vamos a la zona de los delanteros, por el estado de forma, el primero en la lista debería de ser el americanista Henry Martín; el segundo, dadas las circunstancias, debería ser Raúl Jiménez, pero todavía no está al 100 por ciento de su eficacia, en la cual no nos hacía dudar. Ahora, dado el estado de forma en el que se encuentra, se puede decir que Santiago Giménez, por sus últimas actuaciones en el Feyenoord, donde ha metido cuatro goles en cinco partidos, está llamado para ser tomado en cuenta como segundo o tercero al lado de Raúl Jiménez. El cuarto tendrá que ser Funes Mori, porque es uno de los consentidos de Martino y por obvias razones va a estar.

Es una lista que va a levantar mucha polémica, como siempre ha sucedido cuando unos y otros estarán de acuerdo o no con los que vayan a estar. Se los digo por experiencia propia, a mí me pasó en su momento y en todos lados tenían su propia lista, decían que no era justo que estuviera fulano de tal y que sí lo hiciera otro jugador. Esperemos que haya justicia deportiva y que después los resultados acompañen a la Selección Nacional en esta aventura mundialista.

Deseo que le vaya muy bien a la Selección Nacional, porque soy mexicano y siempre le desearé lo mejor, al igual que a mi país en todos los aspectos, pero siempre manifesté mi inconformidad respecto al entrenador, quien tenga el cargo debe ser siempre un mexicano.

CLÁSICO NACIONAL

El clásico de clásicos será un partido, como siempre, muy atractivo, a pesar de la diferencia de puntos en las que se encuentran los dos equipos en lo que va del torneo. La desigualdad de puntos es notoria y también en la armonía de juego.

América está siendo imparable y Chivas está recuperando su alegría del juego. Los de Guadalajara han mejorado mucho, tanto en el aspecto defensivo, de no recibir demasiados goles, como en la creación, está siendo cada vez más eficaz de cara a portería.

A pesar de la distancia que se tiene en la tabla de clasificación, el encuentro será muy peleado, como casi siempre, y ojalá que veamos un bonito espectáculo para todos los aficionados, que gane el equipo que más se lo merezca, habiendo justicia deportiva, obviamente.

¡Qué te lo digo yo!