Ajo y agua | Podemos ser campeones del mundo

Nos ha tocado vivir una fecha histórica. Ganarle por primera vez en Copa del Mundo a Alemania es un hecho tan importante que quedará grabado en nuestra memoria para siempre. Todos los que tuvimos la oportunidad de presenciar ese momento va a ser trascendental para, de una vez por todas, creernos que podemos ser campeones del mundo siempre y cuando nos respalden los dirigentes, que son los que marcan la pauta para conseguir cosas importantes a nivel global.

Cuando empleo la expresión “a nivel global” me refiero a que nuestras bases, estructuras y decisiones no están hechas para aspirar a ser campeones del mundo, campeones de la Copa América, de laCopa Libertadores, un torneo en el que ya no estamos y al que es necesario regresar, así como la Copa Sudamericana, etcétera, ya que el mérito de este resultado es de la ejecución de los jugadores en el campo, y del cuerpo técnico, que hizo un estudio muy profundo de cómo habría que jugarle a la actual campeona del mundo.

Juan Carlos Osorio elaboró un planteamiento táctico y estratégico muy coherente en comparación con otros partidos, en los que no había parado al equipo de la forma correcta. Contra los germanos, tanto la alineación como el esquema táctico hicieron que los jugadores que estuvieron en la cancha lo hicieran en las zonas donde mejor se desenvuelven, a excepción de Carlos Salcedo, quien se siente más cómodo jugandode central, pero por ayudar a levantar la estatura defensiva, Osorio insiste en ponerlo ahí. El incluir a Jesús Gallardo por el lado izquierdo y a Layún, por el derecho, le dieron al equipo mexicano mejor salida. No solamente se limitaban a defender, y esto me pareció muy coherente.

Y ahora, hay que decirlo y reconocerlo, el técnico colombiano tuvo muchísimo mérito en este gran resultado. Así como quedó marcado negativamente por el duro e inolvidable golpe del 7-0 en contra de Chile, en la Copa América del Centenario, ahora ha quedado marcado por el mejor partido que se ha ofrecido en toda su era. Este partido le ha servido para quitarse el trauma vivido contra los chilenos.

Podríamos decir que está en paz.

Aunque, debo precisar, este reconocimiento a Osorio no significa que cambie mi postura de que el técnico de la Selección Mexicana tiene que ser un mexicano, y aclaro que no tengo nada personal contra el colombiano. Ya lo dije en su momento, que tanto a nivel personal como profesional, tiene todo el derecho de trabajar donde le contraten, pero no estoy de acuerdo, y nunca lo estaré, en que el técnico de nuestra Selección no sea mexicano, porque quiero que imitemos as grandes potencias en las cuales quieren morir con los suyos, y ahí tenemos los casos de Brasil, Argentina, Uruguay, España, Alemania e Italia.

Hay que seguir disfrutando de este maravilloso partido y que se nos quede eternamente en la retina. Felicito a los jugadores, que con su ejecución en el campo, su actitud y comportamiento dentro del terreno de juego demostraron que podemos estar en niveles muy altos, basados en la calidad y el talento que tenemos los futbolistas mexicanos, además de que podemos destacar igual que los mejores del mundo, pero también quedó demostrado lo que podemos hacer a nivel de equipo. Al ganarles a los actuales campeones del mundo ha quedado bien claro que cuando nos la creemos, podemos conseguir lo que sea.

El listón ha quedado muy alto después de esta demostración del equipo mexicano. Ahora habrá que prepararse físicatécnica- táctica estratégica y psicológicamente para mantener el mismo nivel contra Corea, el próximo sábado, porque lo difícil ya se consiguió, pero falta lo más complicado, que es mantenerse.

Para el partido contra Corea se nos antojaría que no haya las famosas rotaciones, especialmente luego de la buena imagen que se dio en el partido contra los teutones. La maquinaria, cuando funciona bien, no hay que tocarla. Esto es de toda la vida. Ojalá que la coherencia en la toma de decisiones del técnico colombiano sea ahora muy afectiva, ya que cinco días de recuperación servirán de mucho para ello y, de no haber mayor problema, podrá repetir alineación. Y ya después de pensar en que se le gane a Corea, Dios quiera, para el tercer¡ partido, contra los suecos, si la calificación ya está asegurada, ojalá sea en primer lugar del grupo, podría hacer alguna rotación pensando en el partido de la siguiente ronda, siempre y cuando no se esté en riesgo de perder el primer lugar del grupo, ya que sólo dependería del equipo mexicano si evita a Brasil en la segunda ronda.

¡Que te lo digo!