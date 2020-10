Ajo y Agua | Ya dio en el clavo

México viene de sumar su séptimo triunfo consecutivo y, aunque no todo está escrito, ha demostrado que encontró la forma para que su cambio generacional no sea traumático, con jugadores que tienen el deseo y la experiencia necesaria para guiar a los jóvenes, como es el caso del delantero Jesús Corona, el mejor de la Liga portuguesa, en una temporada en la que incluso tuvo que adaptarse a desempeñarse en la zona defensiva.

Las estadísticas no siempre reflejan la realidad, sin embargo, no mienten. Y en ese sentido, es indiscutible que Gerardo Martino es ahora el técnico que mejor arranque ha tenido con la Selección Mexicana durante los 10 últimos años.

Con 17 triunfos, un empate y una derrota, el estratega argentino ha sabido corregir el camino, pero lo anterior no es para echar campanas al vuelo, sino para seguir trabajando en el cambio generacional, aún con dos años por delante.

Eso, si así lo permiten los directivos del futbol mexicano, que están acostumbrados a echar por la borda procesos a largo plazo en cuanto los resultados comienzan a no ser positivos y la presión mediática los hace perder la razón.

Es mejor hacerlo ahora que cuando el Mundial de Qatar 2022 ya esté a la vuelta de la esquina, aunque insisto, de nada servirá este proceso si no se respalda o respeta el trabajo que ha hecho Gerardo Martino, a pesar de que siempre he defendido que el seleccionador de México no debe ser extranjero.

Ahora toca aprovechar cada entrenamiento y cada partido amistoso, sin importar el rival, para darles fogueo a los jóvenes talentos, que hasta ahora han estado muy bien cobijados por jugadores como el delantero Jesús Corona, quien a sus 27 años de edad se ha convertido en un jugador determinante, quizá no tanto por sus goles, que suelen ser con enorme calidad técnica; sino por el dinamismo de su juego, sobre todo ahora que también se ha acoplado a la posición de lateral, como exige el futbol moderno, con presión adelantada para incomodar al rival en la salida con balón controlado.

Tras cinco temporadas en el Porto, Corona ha ido de buen a excelente nivel, con cuatro títulos: dos Ligas, una Copa y una Supercopa de Portugal.

Lo anterior no le impidió firmar cuatro goles y 21 asistencias en 51 partidos, tomando en cuenta todas las competiciones, razón por la cual recibió dicho galardón, tras la votación echa entre los capitanes y técnicos de todos los equipos que conforman la Liga NOS.

Hoy por hoy, Jesús Corona es uno de los mejores futbolistas mexicanos, como lo demostró el miércoles pasado durante la victoria de 1-0 contra Holanda, partido en el que fue elegido el jugador más valioso, pese a que no fue el autor del gol del triunfo.

Frente a Argelia no debería faltar en el cuadro titular, pues no podemos olvidar que el rival en turno es nada más ni menos que el campeón de África, con Ryan Mahrez como su principal estrella, aquel delantero que protagonizó los titulares de todos los medios en Inglaterra, cuando hizo historia con el Leicester al conquistar la Premier League, en 2016, antes de fichar con el Manchester City.

Otro de los jugadores que ya no es tan joven, pero que cuenta con la experiencia necesaria, es el portero Alfredo Talavera, a la espera de su oportunidad desde hace varios años.

El ahora portero de los Pumas de la UNAM, a sus 38 años de edad, ha tomado un segundo aire y se encuentra en gran nivel, como también lo demostró ante Holanda, con grandes intervenciones.

Y no es porque Guillermo Ochoa, quien no fue convocado, ya no tenga nada que aportar a la Selección Nacional, pues su recorrido en el futbol europeo siempre será digno de considerar, sobre todo después de cuatro mundiales.

Será entre Talavera y Ochoa que caiga la responsabilidad de guiar a Rodolfo Cota y Hugo González en un cambio generacional que, no obstante, se antoja sea hasta después de Qatar 2022.

¡Que te lo digo yo!