Antena / Campañas, cifras y medios 

Hoy, legalmente dan inicio las campañas electorales, tal y como la mandata la legislación electoral, a diferencia de otros comicios donde está en juego la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, además de elecciones locales; ha sido un proceso netamente político y atípico, donde se podrían contar una serie de anécdotas como la existencia de una adelantada “precampaña” con procesos internos donde el derroche de los recursos aún no queda claro -en algunos casos- a pesar de que ya la autoridad electoral emitió sanciones, con cantidades muy por debajo de lo que se percibió.

Pero esto aún no acaba, sólo para darnos una idea: para gastos de campaña los partidos políticos nacionales tendrán una bolsa de 3 mil 304 millones de pesos (mdp), de los cuales unos 1,700 mdp son del frente oficialista y un aproximado de 1,500 mdp para la coalición opositora.

Los números no paran ahí, hoy, 6,041 estaciones de radiodifusión (2,302 de radio y 3,739 de televisión) transmitirán cada una 96 promocionales diarios, lo que da un total de 52 millones 52 mil 106 spots, distribuidos de acuerdo con la fuerza política de cada partido.

Todo lo anterior, con cifras del propio Instituto Nacional Electoral, ahora bien, para adentrarnos ya al fondo de lo que serán las campañas, no está mal traer a colación, un dato interesante que deriva del monitoreo en precampañas de parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es el relativo al “tema con que más se vínculo la precandidatura”, el resultado fue: corrupción y transparencia (C. Sheinbaum); inseguridad y paz (X. Gálvez) y estado de derecho y justicia (J. Máynez).

Y en cuanto a la cobertura noticiosa fueron más equilibrados la radiodifusión comercial (Televisa, Fórmula, Imagen), que la pública (Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y Canal 11) a este último, la semana pasada el INE lo exhorto a tener coberturas equitativas.

La situación a partir de hoy, esperamos, se debe centrar en las propuestas donde se plasme cuál será la guía o programa de gobierno para los siguientes seis años, los planteamientos deben de ser serios y creíbles que se van a cumplir, por problemas a resolver el país no pará y se puede enumerar una larga lista, pero, de entrada, están: la inseguridad, la pobreza (siempre presente), el agua, fomentar la inversión y por ende creación de empleos formales (más no informales) y así se podrían mencionarse decenas, sino no es que cientos.

México ya llegó a un grado que los llamados problemas “nacionales” de hace cuatro décadas ya están a un grado que, como gobierno y sociedad, nos están rebasando, los partidos políticos y sus candidatos cuentan con los recursos y los tiempos oficiales (gratuitos) para plantarse y ofrecer realidades, no son tiempos de falacias.

Y como corolario ya queda claro que la radio y televisión en este largo proceso político-electoral ha informado y opinado con base en fuentes, la “guerra sucia” está en otro lado (redes sociales), no se equivoquen.