Arte y academia | Mariela Flores, a diez años de ausencia

A nuestra genial dramaturga mexicana, Mariela Flores, continuamos considerándola única en su género.



Porque: ¿Existen en México muchos profesores de Enseñanza de Arte Teatral Universal para Niños entre 5 y 14 años?? Podríamos equivocarnos, pero, enfáticamente, ¡no lo creemos!... Sin embargo, la Maestra Mariela, entregó todo su amor y su paciencia a un género artístico, que dejó una profunda huella de beneficio social, artístico y cultural, durante más de tres décadas, especialmente, en la CASA DE LA CULTURA REYES HEROLES, donde la distinguida profesional lograba preparar nutridos grupos infantiles hasta con más de 50 alumnos.

La teatrista, solía explicar también, desde un principio; que ella acostumbraba enseñar Teatro a los niños, "lanzándolos al ruedo inmediatamente. Es decir, sobre la marcha. Alentándolos a actuar ante un escenario desde antes de que ellos se enteraran qué era actuar, qué era un escenario, y qué era representar a un personaje". No obstante, que sus métodos de enseñanza, resultaban para algunos un tanto aventurados, alcanzó siempre los resultados deseados y mucho más que eso, todavía; porque la chiquillería, creía realmente que estaba jugando y; sin saberlo, se encontraba escalando ya, y desde muy al principio, toda una información de los grandes autores del teatro clásico: Cervantes, Rudyard Kipling, Lewis Wallace, Williams Shakespeare, Oscar Wilde y decenas más, ---sólo por mencionar algunos---; que anduvieron flotando dentro de los adecuados guiones que Mariela Flores, procuraba a sus "tiernos ingresantes al Gran Padre Teatro". Uno de ellos, fue mi nieto Diego Gibrán Bazán Vieitez, de entonces siete años; quien al ser elegido para encarnar al inmortal "OLIVER TWIST", de Charles Dickens, me llegó un día con una sorpresa: "Abuela, que dice la maestra Flores, que si quieres actuar como la Tía Maylies. Dijo que te convenciera. Y pues sí. Me asustó, pero finalmente me convenció.

Oportunidad, con la que nos entregó una probadita, de su gran pasión por el arte teatral, demostrada, dentro de su entregada trayectoria de actriz y dramaturga del más alto nivel. Por lo que ahora que la estamos evocando, (2018), en el DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU AUSENCIA (20 de mayo de 2008); sólo nos resta, lanzar al aire un agradecido "Bendita seas por siempre, Mariela", enviándole, al mismo tiempo el dimensional aplauso de admiración que tanto merece.

APLAUSOS "PADRES" DE PADRES

Así que Oliver y Maylies, disfrutaron por algún tiempo, y gracias a los infalibles procedimientos de enseñanza de nuestra inolvidable Mariela, de esos aplausos "tan padres" que saben dar los padres de familia y niños entre siete y catorce años, que iban gustosos a la CASA DE LA CULTURA REYES HEROLES, cercana al Jardín de Santa Catarina, en Coyoacán; para disfrutar las actuaciones de un alumnado ---si nó de gran talento---. sí, por lo menos, con toneladas de buena voluntad y alegría por la responsabilidad de echarse a cuestas la interpretación de personajes como los dickenses, no tan sencillos de encarnar; porque, cuando el malvado Fagin, por ejemplo, le exige a Oliver con gesto despectivo, que tendrá que aprender del pequeño Jack Daukin, el arte de hurtar carteras sigilosamente; Oliver le responde con dulce ingenuidad. "¿Hurtar?... ¿Y qué es hurtar sigilosamente, señor Fagin?", provocando la ternura y las sonrisas de todos los espectadores.

