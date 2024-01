Cheques legislativos

La violencia política en muchos territorios de nuestro país se intensifica a causa de los procesos electorales. ¿Quiénes eligen a los candidatos a diputados locales, federales, senadores yPresidencias Municipales?, ¿Serán las dirigencias nacionales de los partidos? o ¿El pueblo es el que realmente vota por sus futuros representantes? En estas semanas observaremos, por primera vez en la historia de México, el método del partido en el gobierno para decidir quiénes abanderarán muchos cargos de elección. Veremos si los resultados de las encuestas satisfacen el pago de los“cheques” —es metáfora, aunque no lo descarto— en las diversas alianzas, y si las y los inconformes se disciplinan o abandonan el barco de Morena y se van a otro Beagle. Pero mejor vamos por partes:

Violencia política. A las 07:30 del 1 de enero de 2016, en pleno recalentado, en el municipio de Temixco, Morelos cuatro hombres armados, golpearon y asesinaron a la alcaldesa Gisela MotaOcampo. Horas más tarde, Graco Ramírez, gobernador en ese momento, informó que era “un desafío que el crimen organizado lanzó contra el orden constitucional y democrático… El gobierno del estado de Morelos afirma categóricamente que no vamos a comprometer o dar un solo paso atrás en la construcción de una entidad segura, en paz y armonía". Este desafortunado episodio puede ser interpretado como una inconformidad por parte de grupos del crimen organizado a la decisión del pueblo. En otras palabras, los ganadores no son siempre del agrado de los poderes fácticos.

Métodos de elección. En el estudio “Partidos políticos y métodos de selección de candidatos en América Latina: Una discusión sobre reglas y prácticas” de Flavia Freidenberg y Francisco SánchezLópez se explica que los partidos políticos en América Latina toman en cuenta diferentes factores para decidir a sus candidatos. Algunos indicadores son: Deben ser miembros del partido, ciudadanos de ese país, no tener antecedentes penales y deben ser ratificados por un órgano colegiado. Otras reglas no escritas pero que son versiones periodísticas, es el costo de la candidatura y que debe tener la palomita de los candidatos que competirán por un cargo más importante, como gobernador, Senador o Presidente. A eso se llama las cuotas del ganador.

Importancia del Legislativo. Pueden ocurrir muchísimas cosas que generen un cambio en el resultado de las elecciones que no podemos controlar; pero al menos el número uno de PalacioNacional confía en que será Claudia Sheinbaum la próxima Presidenta, y de ahí lo siguiente. El tema de la campaña electoral, que comenzará en marzo, será ganar sí o sí ganar el Congreso. En sus palabras (10 de diciembre 2019): “Es importante que no sólo se tiene que ganar la Presidencia, se tiene que ganar la mayoría en el Congreso. Si no se tiene mayoría en el Congreso, no se puede contar con presupuesto integrado…” El mensaje es sencillo, su plan de gobierno requiere del carro completo, y los contrapesos al poder gubernamental son su principal obstáculo.

Conclusiones. Las elecciones se ganan con alianzas electorales. En 2018 los liderazgos de NapoleónGómez Urrutia, Germán Martínez Caseres y familiares de la Maestra Elba Esther; nos recuerdan que las adhesiones de Javier Corral, Alejandro Murat y otros personajes con Claudia Sheinbaum no son las únicas incorporaciones polémicas. En las próximas semanas sabremos cuáles cheques se pagaron, cuáles quedaron al portador y cuántos cuenta habientes inspirados en sus1inconformidades, se fueron a otros bancos electorales, donde obtendrán muchas deudas y hasta una bancarrota.

Al tiempo. Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco