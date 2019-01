¿Cómo dijo?        

Más propósitos de año nuevo







¿Cómo va la dieta de año nuevo? Bueno, perdón. Mire, no es presión; yo tampoco la he empezado Es que en un artículo anterior quedé de comentarle sobre la palabra dieta y pues, hoy le voy a cumplir.

Nosotros usamos mucho la palabra dieta con el significado de restringirnos en la cantidad de comida que ingerimos o de plano, el privarse de comer. En realidad, la palabra dieta no significa eso… ni ahora ni antes. La palabra dieta surge de los antiguos griegos con díaita y tiene que ver con nuestro régimen de vida. Para poder seguir cualquier régimen, hay que hacerlo día con día… todos los días, porque si no pues no es un régimen; por eso en la misma palabra griega detectamos una raíz que tiene que ver con la palabra día.

La idea es que desde que se inventaron las dietas —la palabra, pues— en realidad se ha referido a tener una forma de vivir saludablemente e incluso incorporar actividad física a nuestro diario. Es un concepto tan antiguo, que el mismo Hipócrates de Cos —como sabemos, una de las figuras más representativas de la historia de la medicina— escribía en sus obras sobre la dieta —como le comenté, un régimen de vida saludable—; en su obra Aforismos escribió:

“Ni la saciedad, ni el hambre, ni cosa alguna que exceda de lo que la naturaleza quiera, es bueno”.

Existe un antiguo tratado llamado Sobre Dieta que durante siglos se ha disputado sobre su autoría entre muchos nombres: Hipócrates, Heródico de Selimbria, Filistión de Locros y muchos otros que, seamos sinceros, ni en su casa los conocen. Este tratado antiguo ya habla completamente sobre la dieta y lo importante que es para la vida del ser humano, en el sentido de incorporar todo lo necesario para una vida saludable. Por cierto, el diccionario de la Real Academia describe otros significados para dieta, entre ellos: una asamblea política y legislativa de algunos Estados europeos y de Japón, y el pago de ciertos salarios diarios. Estos significados llegan por el lado del alemán die tag que quiere decir “el día”, de ahí el concepto de pago diario por alguna actividad.

Otro de los propósitos que más he escuchado que la gente se hace en años recientes es el pasar más tiempo con sus seres queridos. Al parecer, el vertiginoso vivir cotidiano ha provocado que pasemos menos tiempo con nuestra familia y amigos, con nuestros hijos, hermanos, padres, etcétera. No hay tiempo que alcance, ¿verdad? ¿Cómo cumplir este propósito?

¿De dónde saco el tiempo necesario? Pues piénselo bien y recapacite, por ejemplo, sobre el tiempo que le dedica a las redes sociales y a internet. Yo lo sé, no es el caso de todos, pero sí de una gran parte de la gente —y que va en franco aumento— que le dedica demasiado tiempo a andarle dando likes a todas y cada una de las trescientas fotos que puso la comadre en Facebook de sus vacaciones de año nuevo en la playa. ¿Cómo para qué?

Estudios serios y bien hechos sobre el tiempo que se consume en redes sociales hay muchos, y todos están arrojando que el tiempo promedio que le dedicamos a esta —no muy productiva— actividad es de 150 minutos diarios. Así es, ¡dos horas y media de nuestro día! De entrada, si le bajáramos a solo media hora, ya tenemos dos horas para platicar personalmente con nuestros hijos. O sea, de que se puede, se puede y de que hay tiempo, lo hay.

¿Qué otros propósitos de año nuevo se ha hecho usted?

PREGUNTA DEL PÚBLICO: José Edmundo me pregunta: Usted que sabe mucho de libros, ¿puede decirme cómo se llaman las partes en las que se compone un libro?

RESPUESTA: Sí, José. No me sé todas de memoria y las puedes buscar en internet. Las partes que conozco de un libro son: sobrecubierta o camisa, cubierta, contraportada, lomo, solapa (opcional), las guardas y pues, las páginas o las hojas.

AHORA PREGUNTO: Si le piden escanciar algo, ¿de qué es más probable que se trate?

Un barco.

Una copa.

Diversas frutas.

Un zapato.

RESPUESTA: b. Escanciar es servir el vino o beberlo.

Termino con una frase acertada: El que nada debe, es que no compró nada a meses sin intereses. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.