El presidente López Obrador: El Préstamo del Banco Mundial el algo de rutina

El presidente Andrés Manuel López Obrador anda tranquilo por el préstamo de mil millones de dólares que le concedió el Banco Mundial a México, ya que es lo menciono como “eso es algo de rutina”. Desde que inició la emergencia sanitaria había insistido en que no se recurriría al endeudamiento para salir de la crisis y ha buscado una mayor austeridad y ha logrado que empresas que adeudan al fisco cerca 50 mil millones de pesos, de los cuales ya se han recuperado poco más de 20 mil millones. Es decir, hay tela de donde cortar. Este crédito, “es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas, seguimos sosteniendo que no va aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al Producto Interno Bruto, por eso estamos tomando algunas medidas sobre todo de austeridad; estamos también eficientando la administración, estamos considerando que vamos ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos". Los recursos equivalen a 95 por ciento del presupuesto de Hacienda, y se utilizarán para desplegar nueve acciones prioritarias que están encaminadas a eliminar el riesgo que enfrenta el país, el cual está considerado por el BM como sustancial, en general, y en el ámbito macroeconómico, moderado en el renglón político y de gobierno, sectores estratégicos diseño de proyectos y programas, capacidad institucional.

EL DIPUTADO MARIO DELGADO, POR UNA NUEVA INSTITUCIÓN FINANCIERA PARA EL CAMPO DE PUNTA A PUNTA.

El presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, no tiene duda que el financiamiento en el campo mexicano necesita una institución diferente e innovadora, ya que uno de los problemas principales de ese sector desde hace décadas en la falta de recursos. Por ello, los legisladores analizan en Parlamento Abierto la Ley Financiera Nacional Agropecuaria, en la que no se ha logrado avanzar desde hace un tiempo. “El Gobierno ahora tiene un cambio de política para apoyar a los productores de más bajos recursos, pero hay una gama de productores medianos, que tienen un potencial muy grande, pero que la falta de apoyos e instrumentos financieros no les permite crecer”, reconoce el también coordinador de Morena, quien dice que si se compara a nuestro país con otros países, vemos mercados financieros muy desarrollados para apoyar el campo y aquí no es así, a pesar del gran potencial productivo. Hay que recordar que uno de los puntos centrales en la discusión del Presupuesto de Egresos, el que genera quizá mayor inconformidad es precisamente la asignación de recursos a este rubro, y por ello Delgado Carrillo considera que ahora se tiene una oportunidad importante para generar algo nuevo, generar algo innovador y que beneficie al agro mexicano.

EL SENADOR RICARDO MONREAL ESTÁ OPTIMISTA PARA SACAR LEYES DEL T.MEC ESTE MES

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, está con el mejor de los ánimos y optimista de que el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México deje de estar en rojo antes de que la próxima semana para que se pueda llevar a cabo en periodo extraordinario en la Cámara de Senadores y se aprueben las seis leyes que se tienen que ajustar para la entrada en vigor del T-MEC, antes del 1 de julio. Ni Estados Unidos ni Canadá, menos México quieren que se pueda retrasar, ya que es un instrumento en tendrá que apuntalar la recuperación económica en la región, pero habrá que hacer votos para que inicie como está establecido. Por lo pronto, el coordinador de Morena tiene casi listo el paquete de los dictámenes que llevarán a la aprobación del Pleno: Ley de Protección a la Innovación Industrial (que abrogaría a la Ley de Propiedad Industrial); Ley de Infraestructura de la Calidad, Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, así como reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor, al Código Penal Federal en materia de grabación no autorizada de obras cinematográficas, y a la Ley Federal de Variedades Vegetales.

RAMÍREZ CUÉLLAR ASEGURA QUE CRÉDITO SE INCLUYÓ DESDE EL AÑO PASADO

El que tiene el panorama completo sobre el proceso del préstamo del Banco Mundial, es el Presidente de Morena y hasta hace poco presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien señala que crédito obedece a una iniciativa aprobada desde el año pasado en la Ley de Ingresos realizó una solicitud de endeudamiento del gobierno de la República por alrededor de 550 mil mdp. “Lo que pasó entre el gobierno y el BM es una operación de rutina, no es un financiamiento extraordinario para enfrentar la epidemia, simplemente se usaron las distintas opciones que tiene ese organismo para invertir directamente en necesidades generales de financiamiento y es una operación normal que ya tenía que realizar México desde hace tiempo”. Incluso, el diputado con licencia delinea que el presupuesto ya está comprometido desde hace tiempo para proyectos específicos, “entiendo que la situación que estamos atravesando a nivel nacional por la pandemia de Covid-19, muchas personas están desempleadas y sin posibilidad de llevar el ingreso al hogar y sin una certeza hacia el futuro, por lo que el Presidente de la República está valorando con objetividad todos estos problemas que nadie esperábamos en el mundo, por lo que se tendrá que reforzar una serie de programas que el Gobierno Federal tiene en apoyo a los sectores más vulnerables”.

DIPUTADA LAURA ROJAS AFIRMA QUE EL COVID-19 PLANTEA DESAFÍOS AL LEGISLATIVO

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, participó en el “I Diálogo virtual entre presidentes de los poderes legislativos de Latinoamérica”, en el que expuso que la aparición del COVID ha significado un parteaguas mundial, no sólo en términos sanitarios, económicos y sociales, sino que ha planteado desafíos nunca antes vistos para el funcionamiento de las instituciones democráticas. La visión de la legisladora es que tanto el Poder Legislativo como el Judicial son los responsables de limitar el ejercicio del Poder Ejecutivo para así garantizar una efectiva división de poderes y el ejercicio de los derechos, así como la rendición de cuentas. “Sin embargo, en tiempos del COVID debido a las medidas de distanciamiento social, nos hemos visto obligados a hacer un cambio radical en la manera en cómo ejercemos nuestras atribuciones y facultades”. De hecho, considera que en el caso de México, su funcionamiento se ha visto limitado justamente en un momento en el que la actividad parlamentaria es sumamente necesaria para discutir adecuaciones presupuestales y legales para hacer frente a la emergencia sanitaria, la crisis económica y para supervisar las acciones del gobierno. Por ello, una de las grandes lecciones de esta emergencia es que a la brevedad debemos adecuar las reglas que permitan a las instituciones democráticas, en general, y en particular al Congreso para funcionar a plenitud en cualquier nueva contingencia que se presente en el futuro. Si en tiempos ordinarios el Poder Legislativo es importante, en tiempos extraordinarios lo es aún más.









EL PES Y EL PRD TENDRÁN QUE DEJAR PRESIDENCIAS DE COMISIONES

La desaparición en el Senado de las bancadas del Partido Encuentro Social y de la Revolución Democrática al no contar con menos de cinco integrantes, también obligará a una recomposición de la propia Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y de algunas comisiones. Para el caso de estas últimas, la coordinadora del PES, Sasil de León, tendrá que dejar la presidencia de la Medalla Belisario Domínguez, mientras que la senadora Elvia Marcela Mora, la de Desarrollo y Bienestar Social; además, la fracción también perderá tres secretarias en otras comisiones, además de una secretaría en la Mesa Directiva que ocupa Katya Avila. El perredista, Antonio García Conejo preside la Comisión de Turismo, en la que se tendrá que designar a otro presidente. De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso ningún legislador sin Grupo Parlamentario puede ocupar una posición en las mesas directivas de esas instancias legislativas. Trasciende que las cuatro senadoras del PES podrían ingresar a las filas de Morena, partido que ha sido su aliado electoral y legislativo desde 2018. En tanto, Miguel Ángel Mancera ha recibido invitaciones del PAN, PRI y MC para integrarse a sus fracciones. Hasta ahí están las cosas.

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO: SÓLO 41.95% DE EMPRESAS CUMPLE CON PROTOCOLOS

Es de llamar la atención y de preocupar el informe de la secretaria de Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde, en el que advierte que de las supervisiones a las empresas declaradas como nuevas esenciales a partir del 14 de mayo, autorizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se identificó el mayor número de incapacidades por enfermedades respiratorias y sospecha de COVID-19. Hasta este día la STPS reporta, además, 329 supervisiones realizadas a centros de trabajo, de los cuales 41.95 por ciento había iniciado actividades y cumplió con medidas de protección de salud; el 34.35 no ha iniciado actividades; en el 16.41 por ciento la empresa se encontraba cerrada; una empresa no permitió la visita, el 1.8 por ciento inició actividades y no cumple con los protocolos y el 5.17 por ciento no se encontró a la empresa en el domicilio proporcionado. De las empresas visitadas, el 51 por ciento se dedica a la fabricación de autopartes; 25 por ciento a la construcción; 13 por ciento a la fabricación de equipo de transporte y 11 por ciento a la minería.

EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ, POR EVITAR UNA REAPERTURA PRECIPITADA

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, ha estado muy al pendiente de las acciones para prevenir los contagios del coronavirus, luego de que el semáforo epidemiológico se mantuvo en rojo en su entidad y en el resto del país. No quiere tomar decisiones precipitadas, ya que la misma OMS alertó sobre una reapertura anticipada de actividades. El Ejecutivo estatal ha privilegiado la salud y la vida de la población, y ha sido cauteloso para la reapertura de actividades esenciales, ya que sabe que un paso en falso podría traer peores consecuencias. Puso como ejemplo que la apertura de los establecimientos en Sinaloa será de manera gradual, sobre todo en la hotelería, que deberá ser con prudencia e inteligencia, pues no se espera que los visitantes lleguen de la noche a la mañana. En Mazatlán, la principal zona turística del estado, está planteando que para el 15 de junio los hoteles estén en funciones, siempre y cuando se logre contener el número de contagios en Sinaloa y el municipio.





CLAUDIA PAVLOVICH VA POR UN PACTO SOCIAL FRENTE AL AUMENTO DE CONTAGIOS

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, hizo una oportuna convocatoria a su estado a un gran pacto social, como único recurso para salir adelante, ante la realidad del Covid 19, quien no da tregua y sigue generando contagios, muerte, pobreza y violencia. Este gran pacto social, que será concretado este fin de semana, dejará muy claro que todos los sonorenses tendrán una tarea que cumplir con ellos mismos y con sus familias, trabajando unidos en un plan especial, para un periodo especial, en donde se reconozca, que lo más importante es la salud y la vida de cada uno de los sonorenses. La mandataria sabe que no son tiempos de titubeos, ni de simulación, sino que son tiempos de asumir decisiones para enfrentarse a la situación por el coronavirus. “El único camino, es trabajar de manera unida, de forma coordinada los 3 niveles de gobierno, con los sectores sociales y privados, así como con la participación de la población en general”. Está consciente de que son momentos difíciles, en los que, el enojo, la violencia y la politización vienen a agudizar la crisis que se vive, que solo genera contagio, muerte y pobreza. Bien por la gobernadora y sin duda que este acuerdo habrá de reflejarse en buenos resultados.













AVANCE DE LA FGR PERFILA QUE NO EXISTIÓ ESPIONAJE EN OFICINAS DEL SENADO.

En sus avances sobre el presunto espionaje a las oficinas del PAN en el Senado, la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, confirma que en ningún momento existieron evidencias de este ilícito y despejó las dudas que pudieron originarse con el hallazgo de tres micrófonos. Todas las técnicas empleadas en la investigación llevaron al mismo camino, los micrófonos y cables encontrados en el plafón de la sala de juntas del PAN en el Senado se adquirieron en el 2012 para el Sistema Parlamentario de Audio y Video, con el conocimiento de todos los grupos parlamentarios de la Legislatura LXI, particularmente de la fracción del PAN, que era la fuerza mayoritaria. (Asentado en Acta del 31 de julio de 2012). La clave aquí es que a diferencia de otros Grupos Parlamentarios, el PAN ha permanecido en las mismas oficinas desde 2012, los otros partidos, han tenido varias mudanzas en el interior del Senado. Por lo tanto, precisa que durante las diligencias realizadas se recibieron de manera directa y voluntaria 3 micrófonos por parte del Senador Kuri González y 43 micrófonos por parte del responsable del área de sonido de la Unidad de Eventos del Senado. Todos estos equipos, forman parte de las instalaciones tecnológicas del recinto y de su inteligencia estructural desde su construcción. Un detalle relevante es que el personal contratado por la fracción parlamentaria del PAN, es el que maneja la sala de audio ubicada a un costado de la sala de reuniones previas.

EL DEMÓCRATA JOE BIDEN LE SIGUE GANANDO TERRENO A TRUMP

No cabe duda que el candidato demócrata, Joe Biden, gana terreno frente a Donald Trump en la carrera por llegar a la Casa Blanca, sobre todo por la forma en la que el mandatario estadunidense ha tomado decisiones para enfrentar a la pandemia, primero, y luego sus reacciones ante la muerte del afroamericano, George Floyd, que no lo han dejado bien parado en los últimos días. Para tener una idea, en la última encuesta publicada por The Washington Post y ABC revela que Biden, tiene un 53% de intención al voto frente al 43% de Trump, ello sin tomar aún en cuenta las protestas recientes en el país por el caso Floyd. En cuanto al manejo de la crisis de coronavirus, Trump pierde un 5% respecto a su calificación en marzo, situándose ahora en una aprobación del 46%. El demócrata sigue sumando apoyos, como el del exsubsecretario de Estado, Colin Powell, a quien todavía se le atribuye buena influencia en el electorado, aunque todavía faltan cinco meses para las elecciones y todavía podrían pasar muchas cosas, sobre todo porque el presidente tiene entre su principal preocupación salir delante de la pandemia y echar a andar la economía más poderosa del orbe.

¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL #CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

