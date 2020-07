El presidente López Obrador visitará a Trump con reducida comitiva

El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará este martes a Estados Unidos para reunirse mañana con su homólogo estadunidense, Donald Trump, con motivo de la entrada en vigor del T-MEC, encuentro al que no acudirá el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El propio mandatario mexicano dio a conocer que conversó vía telefónica con él y le conformó que no estará en el encuentro, pero aceptó visitar nuestro país una vez que le sea posible. “La representación de México será digna y con decoro”, ha dejado en claro el Jefe del Ejecutivo ante los señalamientos de que no es el momento de visitar el vecino país, por el entorno político electoral por el que atraviesa y casi nadie duda que Trump le sacará jugo para repuntar en su campaña en busca de la reelección. Como quiera que sea, ya no hay vuelta atrás y aunque López Obrador ha mencionado que sólo se abordará el tema del acuerdo comercial, no hay que dudar que lleva debajo del brazo varias demandas que plantear, como es el caso del respeto de los derechos de los migrantes y el tráfico de armas hacia territorio nacional, que han sido añejas demandas. “Derivado de las buenas relaciones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, se está siempre procurando que haya un trato respetuoso con nuestro pueblo y en particular que se trate con respeto a nuestros paisanos migrantes, siempre lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo”, señaló. El jefe del Ejecutivo informó que por la mañana del miércoles 8 de julio iniciará actividades colocando ofrendas en los monumentos a Abraham Lincoln y Benito Juárez. Horas más tarde sostendrá reuniones en la Casa Blanca con autoridades de Estados Unidos y el jueves 9 de julio regresará a México. Por cierto, llama la atención que la comitiva sólo esté integrada por el canciller Marcelo Ebrard; La Embajadora de mexico en EU Martha Barcena, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, y por el jefe de Gabinete, Alfonso Romo.





















MARIO DELGADO: LA UNIDAD EN MORENA NOS PERMITIRÁ SALIR ADELANTE EN EL 2021









El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, tiene claro que la militancia del partido tiene que tener unidad para salir adelante de este importante reto, sobre todo para mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, que garantice la continuidad del proyecto de cambio y transformación del país. Ve como primer paso el que la gente decida por medio de encuestas abiertas sobre la dirección del partido y de desde ahí comenzar la organización hacia la batalla electoral de 2021, lo cual tiene sentido, lógica y visión si se quiere obtener buenos resultados electorales. “Es una recomendación que nos hizo el Presidente para ya darle vuelta a esto y ponernos a organizar el 2021. Tenemos que ganar la mayoría y tenemos que ocupar muchos más espacios para que la transformación continúe”, expuso. Sobre todo, está convencido de la importancia que tiene el que Morena deje ya los tribunales “y nos pongamos a organizar a la gente, lo que nos enseñó nuestro Presidente de la República a estar con la gente, el pueblo organizado, porque la batalla electoral no va a ser sencilla, va a ser de las más complicadas por la polarización que está impulsando la derecha”. Delgado Carrillo asegura que el partido está a tiempo de organizarse para impedir que avance la derecha golpista, “lo tenemos que hacer entre todos y esa unidad debe estar basada en la honestidad, en que nos reconozcamos los unos a los otros y nos respetemos, que no descalifiquemos a uno, que no excluyamos a otro, que no haya trampas, nos comprometimos a regenerar la vida pública de nuestro país”.









RICARDO MONREAL: AHORA SÍ HAY QUE HACER CAMPAÑA CASA POR CASA





También el líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, tiene claro que las elecciones del próximo año, en las que estarán en juego la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, entre otras cosas, serán difíciles para Morena, sobre todo para conservar la mayoría que hoy goza en San Lázaro. Es un hecho que en la contienda del 2018, el tsunami lopezobradorista llevó al partido a lograr un triunfo abrumador, casi inesperado no sólo en el Legislativo, sino también para el caso de algunos gobiernos estatales. Sin embargo, el zacatecano tiene claro también que sin Andrés Manuel López Obrador en las boletas la contienda electoral de 2021 tiene otro panorama para los morenistas y sus aliados, aunque no por ello considera que tienen “desafíos y retos formidables, ganar la mayoría legislativa, así como la mayoría de las entidades federativas y de los puestos de elección popular”. Ahora sí, el territorio tendrá que ser recorrido casa por casa, pueblo por pueblo, barrio por barrio. En la próxima contienda electoral del 2021 debemos actuar con sobriedad, con unidad, cohesión y prudencia. Nadie, absolutamente nadie, tiene asegurada la victoria. No lancemos las campanas al vuelo. Trabajemos para mantener estables a las dirigencias nacionales, a las dirigencias estatales, así como para contar con dirigencias municipales y distritales confiables para el movimiento, que atiendan, por encima de todo, los principios en los que creemos y que profesamos.









JULIO CARRANZA BOLÍVAR, DIRECTOR DE BANCOPPEL: TENEMOS EXPERIENCIA Y SOLIDEZ FINANCIERA





platique con Julio Carranza Bolívar, quien es Director General de BanCoppel desde hace, 14 años y actualmente es Vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, ABM; tiene más de 30 años de experiencia en el sector bancario, en donde ha participado en la puesta en marcha de diversas instituciones financieras. Y le preguntamos sobre la situación de BANCOPPEL en el marco de la pandemia y sobre todo que la gente nos pregunta sobre la quiebra del banco FAMSA y como ambos esquemas de tienda y banco se parecen ¿cuál es el estatus de BANCOPPEL ante esta situación? Julio Carranza responde que ;BanCoppel se ha posicionado como la cuarta red de sucursales bancarias del país con 1,195. También es la novena red de cajeros automáticos con 1,348 unidades y cuenta con más de 20 mil puntos de corresponsalía bancaria. Todo esto con la finalidad de poder atender a sus clientes con más de 30 millones de cuentas de captación en estos años. Durante los últimos 12 meses, la captación de BanCoppel ha crecido más de $13 mil millones de pesos, lo que representa un incremento anual del 24% y es reflejo de la confianza de sus clientes. BanCoppel es en México el segundo emisor de tarjetas de débito, con más de 25 millones de ellas y el tercer emisor de tarjetas de crédito, con 4.8 millones de plásticos. BanCoppel se ha consolidado como un importante participante en el mercado de Remesas en México. Pagó un total de 24 millones de remesas tan sólo el año pasado. En lo que va del 2020, el crecimiento de estas transacciones ha sido del 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Y subrayó que el índice de capitalización de BanCoppel es 26.7%, es decir, casi 3 veces el mínimo regulatorio, mientras que su Coeficiente de Cobertura de Liquidez es 910%, es decir, 9 veces más que el requerimiento regulatorio. Ambos índices son de los más altos en el sistema bancario en México y reflejan la solvencia de BanCoppel, que mantiene un índice de cobertura de 125%; es decir, sus reservas superan en 1.25 veces a su cartera vencida. Una de las estrategias principales es el uso de canales alternos, reto para el cual Julio Carranza y su equipo están más que listos. Tan solo de enero a la fecha incrementaron un 350% la transaccionalidad de clientes en canales digitales. Durante la actual contingencia, Bancoppel implementó un programa de apoyo a sus clientes, en el cual se han inscrito más de 837 mil créditos, los cuales gozan de algún diferimiento de pago y concluye diciendo que en Bancoppel su dinero está bien seguro.









MANLIO FABIO BELTRONES; REAPARECE EN ESCENA Y RESALTA QUE EN UNA DEMOCRACIA EL SUFRAGIO CIUDADANO IMPERA.





El Ex Gobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones reapareció en la escena pública luego de un largo tiempo de ausencia, justo cuando estamos a dos meses de que inicie el proceso electoral del 2021, y bien dicen que en política no existen casualidades. En encuentro virtual fue contundente en su mensaje contra la “derecha disfrazada de sociedad civil”, a la que le ve intentos golpistas y por lo pidió a sus compañeros de partido alejarse de éstos. Les dijo que la vía del cambio son las elecciones y el fortalecimiento de la oposición. “Podrá ser un gobierno malo como lo denuncian o bueno como se enuncian, pero al final de cuentas, estamos en un sistema democrático y existen figuras democráticas para hacer los equilibrios y esas son las elecciones del 20-21 y la revocación del mandato del 22. Los priístas están formados en la política, los acuerdos y no en el golpismo. Para eso somos un partido político serio y maduro, bien configurado (por lo cual) alejarnos de ello va a ser muy importante”, indicó. En cambio, sugirió que la fortaleza se enfoque en las elecciones intermedias del 2021, para encontrar una estrategia de cómo regresarle gobernabilidad democrática al país, porque ese es el compromiso histórico del PRI. Sin duda, Manlio aprovecha muy bien la ausencia de liderazgos en el PRI no hay y calcula el timing para aglutinar seguidores, sabe de lo que habla y de que es momento de mantener una actitud conciliadora con el partido en el poder.





ALEJANDRO MORENO: EL PRI ABIERTO A BUSCAR COALIGARSE CON EL PRD

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, se dijo abierto a analizar una posible alianza con PRD, cuya presencia político. Electoral ha ido a la baja en casi todo el país y que está en riesgo de perder la única gubernatura que tiene actualmente con el michoacano Silvano Aureoles. Aunque todavía falta tiempo para las definiciones, el gobernador con licencia de Campeche rememora que el PRD “es un partido de izquierda que surgió de un legítimo derecho de construir y aportar a la democracia mexicana. Estamos abiertos a escuchar y a dialogar, y a abrir un puente de comunicación dentro de lo que permite la ley electoral”. Con el dirigente nacional perredista, Ángel Ávila, “tengo una excelente relación, lo considero un político profesional y congruente. Ambos estamos conscientes de los puntos de coincidencia que tienen nuestros partidos políticos”. Sin embargo, los perredistas tendrán que elegir a su nueva dirigencia nacional a más tardar en agosto, la cual tendría la tarea de explorar esa posibilidad.

LAS ALIANZAS QUE SE COMENTAN HASTA EL MOMENTO PARA EL 2021





Por cierto, las alianzas electorales empiezan a ser tema de conversación y ya hay posibilidades que se comentan tanto en el ámbito legislativo como partidista, aunque aún faltan varios meses para que se puedan concretar de acuerdo a los plazos del proceso electoral, o incluso los escenarios podrían modificarse por la pandemia o el resultado de las elecciones en Estados Unidos. El dirigente del PAN, Marko Cortés, traía en la mira coaligarse con el PRD y Movimiento Ciudadano, pero ambos partidos no lo vieron con buenos ojos. Por el lado de Morena, su líder interino, Alfonso Ramírez Cuéllar, formalizó una alianza legislativa con el PVEM y PT y aseguro que se convertirá en una alianza electoral para los comicios del 2021. Se ve complicado una alianza opositora para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y desde ahí restarle fuerza al proyecto de cambio de López Obrador, al menos ni existe registro de una alianza entre el PRI y el PAN, ni para elecciones locales. En la Ciudad de México se ha hablado desde hace algunos años de esta posibilidad para frenar a la izquierda, pero no se ha concretado. Los nuevos partidos estarán imposibilitados a ir en alianza en su primera elección. Reitero que apenas son suspicacias, pero habrá que esperar -como dicen en política- los tiempos y las formas.





EU DARA 32 MILLONES DE DOLARES A MEXICO;PARA CUMPLIR CON EL APARTADO LABORAL DEL T-MEC

No cabe duda que el tema laboral es parte fundamental para el T-MEC y prueba de ello es que Estados Unidos destinó una partida presupuestaria de 32 millones de dólares para brindar asistencia a México relacionada con las obligaciones laborales del acuerdo comercial. De hecho, desde enero de este año, la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB, por sus siglas en inglés) consideró ese monto para ayudar a México a fortalecer este tema, sobre todo el respeto a los derechos de los trabajadores, ya que eso puede ser una causan de que se recurra al panel de controversias. El Departamento del Trabajo (DOL por su sigla en inglés) destacó que la asistencia técnica de ILAB ha sido, y seguirá siendo, clave para garantizar que México cumpla con sus compromisos en virtud del acuerdo. Hasta ahora, el DOL ha invertido esos 32 millones en fondos de subvenciones con planes de invertir 180 millones adicionales en los próximos cuatro años a receptores no gubernamentales para apoyar la implementación del T-MEC.

















EL REBROTE DE COVID-19 EN FLORIDA Y TEXAS SATURA HOSPITALES

Preocupante la situación estados de Texas y Florida, donde algunos hospitales están a punto de quedarse sin camas para los enfermos de coronavirus, debido al rebrote que se ha empezado a registrar desde hace varios días. Los alcaldes de las ciudades texanas de San Antonio y Austin y el regidor del condado de Miami-Dade (Florida) andan preocupados porque los nosocomios están al límite y se empiezan a acabar las camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI). "El tiempo se agota ahora en términos de la capacidad de nuestros hospitales en San Antonio, al igual que en muchas de las otras grandes ciudades de Texas", informó el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg.









¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL #CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

