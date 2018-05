En la cancha

La falta de definición pesa y este es un punto que dejó pendiente el seleccionado mexicano que se presentó en Pasadena frente a Gales. Si bien el arquero Henessey tuvo una brillante actuación, también es cierto que la puntería del seleccionado mexicano no anduvo fina para hacerse patente como el dominador del partido, después de 15 minutos de arranque, donde Gales metió en problemas a una insegura defensa, donde un cruce providencial de Ayala evitó la caída del marco de un Corona, que de ahí en fuera tuvo un partido tranquilo en territorio californiano.

Los campeones de Porto

Héctor Herrera anda en fuego. Corre, va, marca, llega, dispara, organiza y orquesta. Un todo terreno Héctor, que ha vuelto por sus fueros en el momento importante y donde el título que ganó como capitán de Porto le ha dado otra proyección. “Tecate” Corona es un jugador diferente, que encara, que busca la jugada diferente y que mostró tintes realmente interesantes en el partido, donde se entendió muy bien con un Javier Hernández, que buscó abrir huecos con esa viveza que tiene para moverse sin balón y que mostró detalles técnicos interesantes.

Los descartes

Oswaldo Alanís no tuvo una buena presentación, con indecisiones atrás que comprometieron, mientras que Jesús Molina, para mi gusto, rindió, pero mandarlo a la banca al medio tiempo fue de llamar la atención, para probar ahí a Edson Álvarez, quien como lateral no sumó bien al ataque, y que en contención se notó más cómodo, pero lo veo muy bajo para lo que había mostrado anteriormente en su carrera. Jürgen Damm, como lateral, poco pudo aportar, además de que cuando fue exigido atrás por su banda se ve la falta de oficio, que es natural. Hugo Ayala, otro en observación, salió muy bien librado del duelo. Javier Aquino no desentonó con su velocidad. Lo de este día no termina para aclararles el panorama.

Guti, bien

Érick Gutiérrez fue un jugador que aprovechó la oportunidad. Recuperando, lanzando pelotas a fondo y con filtraciones bien intencionadas, mostrando su clase y buen futbol. Está, mientras Guardado vuelve, pero no desentonó como para poder quedarse en la lista definitiva al Mundial. Érick tiene categoría y saliendo de lesiones importantes mostró esa calidad.Gallardo se ve más firme y seguro por la izquierda.

Los lesionados

La lesión que más preocupa en la Selección es la de Guardado. La razón es sencilla de explicar. Es la cicatrización de la herida a raíz de la cirugía que tuvo el nervio en el peroné y ese proceso natural del cuerpo, donde cada quien cicatriza de diferente forma, es lo que tiene en ascuas al cuerpo médico y técnico del Tricolor, porque apenas llegaría justo para enfrentar a Alemania. Diego y Héctor van bajo los tiempos establecidos, cuando el tiempo se acorta.

Los Dos Santos, Marco, Oribe

Los que entraron buscaron lo suyo. Marco demostró el buen momento para disparar desde afuera del área, que es una buena herramienta para llegar al marco. Gío, que dividió opiniones en su entrada, se notó con ansias de agradar y con actitud, siendo normal que no anda en ritmo completo por la inactividad. Esa bajada de balón a pase de Marco fue espectacular. Jonathan corrió a todas y tuvo un buen desborde sobre en la banda. Es de confianza.

PREGUNTA: ¿Qué le falta al Tricolor para adquirir contundencia?

PD: Layún, Tala y Márquez trabajan a todo vapor en el CAR. El grupo ya está completo esperando la lista final.