Tengo 7 años sin nadie en mi cama: Laura Zapata

¿Tienes novio Laura Zapata?

No tengo, cumplí siete años sin novio, sin nadie en mi cama, nada más mi laptop, mis libros, el control de la tele y viendo todo lo que tengo sobre mi cama me dije: ‘bueno, ¿y si tuviera una pareja, dónde lo acuesto?’ ¡No hubiera cabido!”

Tú cuidas a doña Eva Mange que ya tiene 101 años, ¿cuál de tus dos hijos crees que te va a cuidar a ti?

Híjole, no sé caray, es tan difícil y fea la vejez y es peor ser viejo y pobre, por eso hay que ahorrar para no ser una carga para los hijos y que no digan ‘pues dónde meto a la vieja’, bendito sea Dios tengo mis ahorritos, mi casa propia, diario nado en mi casa y hago yoga en línea para desestresarme”

¿Cuando se vaya Doña Eva, te vas a quedar súper sola?

Tengo a mis hijos, pero si me voy a quedar sola porque ella es mi compañera de 24 horas y mis hijos ya no viven conmigo. Patricio no vive en México, no le gusta la ciudad y Claudio vive aquí por necesidad porque es productor pero ya ninguno vive conmigo.

¿Tú los mantienes?

No, ya afortunadamente no los mantengo.”



Al ratito te van a mantener ellos a ti

No, yo soy muy activa y la mamá es la que da, es muy bonito dar, quien da tiene el poder y no lo digo por tener poder sobre ellos, no quiero mandarlos de ninguna manera porque son unos chicos muy buenos, muy guapos y confío en ellos. Concluyó la encantadora Laura Zapata.

Y hablando de Laura Zapata le preguntaron a La actriz Paz Vega, quien interpretará a Catalina Creel en el remake de de Cuna de lobos sobre Laura y respondió: “No sé quién es, ni nunca he escuchado hablar sobre ella”.

Laura Zapata se quedó callada a diferencia de lo que hace siempre, echar bronca… y es que el Diablo sabe a quién se le aparece.

EL MARIDO DE ADELE LE PUSO EL CUERNO

Después de siete años de relación, Adele anuncia su separación de Simón Konecki con quien lleva 3 años casada y 7 años de novia, dicen que él le puso los cuernos y encima se puede quedar con la mitad de la fortuna de Adele para gastársela en otra.

PABLO LYLE QUIERE DESPEDIR A SU ABOGADO

Pablo Lyle no sabe si despedir a su abogado, pues le dice que si no compensa a la familia del hombre que falleció después de darle un puñetazo será declarado culpable, y Pablo ni quiere darle dinero a la familia sigue diciendo que es indigente y quiere ser declarado inocente.