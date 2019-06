LILIANA LAGO: “MI HIJA NO SE IRÁ A VIVIR CON SU PAPÁ, CUAUHTEMOC BLANCO”

¿Tu hija Bárbara a la que tuviste con Cuauhtémoc Blanco que ya cumplió 16 años tiene novio?

“No tiene novio, pero ya está en edad y si ella quiere y elige bien yo la voy a apoyar”.

¿Cuauhtémoc es estricto y deja que Bárbara salga con chicos?

“Él es un poquito más alivianado que yo

¿Nunca te ha dicho tu hija que se quiere ir a vivir con su papá?

“Jamás, siempre quiere estar conmigo, tenemos todo en común”.

¿Liliana eres tan sexy que uno piensa que naciste con novio?

“Mi primer novio lo tuve a los 17, tengo 2 hermanos hombres mayores que yo y siendo la más chica y la única mujer no me dejaban hacer nada”.

¿Con el novio que tuviste a los 17 años hiciste el amor?

“No me dejaban salir, mi mamá me dejaba verlo en la reja, la primera vez que hice el amor fue antes de casarme a los 23 años con el que fue mi marido”. Concluyó la guapísima Liliana Lago.

EN ENAMORÁNDONOS JAMÁS ME HAN FALTADO AL RESPETO: MISHELLE DÍAZ

¿Es cierto que en el programa en el que tu éstás, Enamorándonos prostituyen las chicas? Le pregunté a Mishelle Díaz, quien ha estado en el programa desde sus comienzos.

“En los 2 años y medio que tengo jamás me han faltado al respeto y si hay acoso sexual nunca me tocó, lo más raro ese que las que se quejan de eso son las “corridas, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y si lo hicieron fuera del programa es muy asunto de ellas, pero te aseguro que en el programa no se ha visto ningún tipo de negocio ni de dinero, los que estamos somos personas muy comunes y corrientes.”

¿Tienes novio?

“No, porque el que no repara, ¡repite! Yo debo reparar todos los dolores de la separación de mis padres estando sola para después escoger bien una pareja y no estar con alguien nada más para no sentirme sola.”

¿Juegas futbol americano en un equipo de mujeres y todas juegan en bikini, te pegan fuerte?

“Así es, jugamos en bikini, pero con casco y el futbol americano es un deporte muy rudo por lo que para estar fuerte voy diario al gimnasio y todas las mañanas nado una hora, antes de hacer tanto deporte yo tenía muchos problemas emocionales que no sabía cómo sacar y jugar futbol americano en bikini me ayudó a sacar mi estrés, te puedo decir que es un deporte realmente curativo.”

¿Te has desnudado en tus redes o has hecho videos porno?

“Me ofrecieron desnudarme por dinero y también hacer videos, pero yo todo lo consulto con mi abuela y si me dice: -No lo hagas- no lo hago y ella me dijo: - Prefiero que comamos frijoles y huevo diario a que hagas algo incorrecto-. Por lo que hasta ahora no lo he hecho por mi familia”, concluyó Mishelle Díaz.