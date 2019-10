“Si hablo sobre si me violaron o no cuando era niño y viví en las calles, sería llevarme a la muerte. Sobreviví y eso es lo que importa: Marcos Valdés

Marcos Valdés, dices que te maltrataban de niño ¿Es porque tu padrastro te pegaba?

Si me pegaba con el cinturón pero hay cosas mucho peores y no te hablo de mi familia sino de cosas que te pasan cuando vives en la calle y eres niño como ocurrió a mí.

¿Te violaron?

Si te hablo de eso ahorita me parto, sería llevarme a la muerte, le doy gracias a Dios haber sobrevivido mi infancia y esa adolescencia tan difícil.

El platanito dijo que cuando trabajabas en Estados Unidos te despidieron. ¿Es verdad?

En Estados Unidos hay gente muy linda que te contrata y te trata muy bien y hay gente que te contrata y habla mal, dice que los mexicanos recogemos cacahuates del suelo de los baños con la boca y a esa televisora yo la demandé por incumplimiento de contrato, gané y me pagaron la demanda, una muy buena cantidad en el año 2005 pero gracias a Dios nunca me han corrido de nada y mi carrera es impecable.

También dice que le tiraste la onda y le mandaste mensajes sexuales.

De esas cosas no me gustaría hablar ni sé absolutamente nada.

¿Es cierto que todos tus ahorros se los has dado a tu papá, el Loco Valdés?

No es cierto, yo coopero pero por supuesto no he dado todos mis ahorros, si no, no vivo y yo tengo que rentar un departamento.

En vez de rentar ¿no puedes vivir con tu padrastro y tu mamá, o con el Loco?

No, tengo que entender que se acabó mi ciclo de vivir en familia y mi papacito lindo vive con dos de mis hermanos, Pedro y Francisco.

¿Te molesta que tu tío Felipe Gil, ahora sea Felicia Garza?

Amo y admiro a mi tía, ojalá todos tuvieran los calzones de realizarse y vivir su vida, ella cuando era Felipe Gil me dio mi primera canción para concursar en estrellas de los 80s, me ayudó mucho.

¿Qué proyectos tienes?

Me pongo a las órdenes de todos los productores, no ha sido fácil empezar desde cero cuando hice 23 novelas, 23 películas, conduje programas e hice doblajes de Disney pero necesito trabajar para aportarle a mi familia: a mi papá y a mi mamá ya que los dos están enfermos.

Ricky Martin dice que su hija será su regalo de cumpleaños y Navidad, ya que él cumple el 24 de diciembre 48 años

Lo que son las cosas, Beto Rojas, hijo de Alberto Rojas El Caballo y conductor de Fox Sports no se ha casado con su novia, la influencer Daly Marithé pero ya anunció que será papá de un varón.

Los que si están casados por todas las de la ley son Ricky Martin y Jwan Yosef que en 2 meses serán papás de una nena, dice Ricky que su hija va a ser su regalo de Navidad ya que él cumple 48 años el 24 de diciembre.