Ya se les hizo tarde para crear una "hot line" de los famosos

Ahora la moda es que te publican tus conversaciones sexuales…. ¡se les ha hecho tarde para hacer una “hotline” de famosos. Cuando publicaron los whatts de Paty de la Cerda diciéndole al futbolista Rafa Márquez que ella se estaba dando placer imaginándose que era la mano de él, nos imaginamos a Rafa Marquez aventándose una chilena pero no con la Selección Nacional sino desde el ropero…

Mujeres no apuesten poniendo una gran cifra en un cheque por ningún hombre, La cartera de los hombres y su corazón dan mucha cosechas y los futbolistas son como cualquier hombre, piensan en “comer” rico y “retozar” en la cama.

Jaydi Mitchel y Rafa Márquez llevan 9 años juntos los cuales ni son garantía de fidelidad ni de que traiga el futbolista puesto el cinturón de castidad y aunque lo trajera puesto tampoco nadie garantiza que no se lo quite porque los hombres de 8 a 80 años padecen “calentura” a perpetuidad, van por todo y por todas.

A Rafa Marquez le congelaron las cuentas en Estados Unidos no en México, aquí sigue teniendo su pegue y se lo comparten Jaydi es la catedral y las otras solo son las capillitas-.





“TU COLA CONTRA LA MÍA”: YIMMY EL ESPOSO DE LA “SOSA DE SARITA”





Lo de hoy es rifar las nalgas, tu cola contra la mía, no sólo lo hace Aleyda Nuñez, Yimmy hijo del ex jardinero y yerno de José José sabe que el atractivo visual masculino es el “cabuz” y a eso se llevaron para allá a José José, a patrocinarle las nalgas a Yimmy y a meter a toda la parentela en la nómina. Como el marido siempre quiso hacerle coros a Sarita Maldita en el escenario antes de aprender música se hizo pompas que le llegan a la espalda luego ya verá si hace segunda voz o solo le toca el instrumento a la “Sosa de Sarita”.





JAMES RODRIGUEZ TUVO HIJO EN VIENTRE ALQUILADOPARA QUE ACOMPAÑE A SU MADRE EN COLOMBIA SIN QUE TENGA QUE PEDIRLE PERMISO A NINGUNA NUERA





Antes eran las “florecitas y las abejitas” ahora todo se complica, ya vamos como que en la ingeniería genética porque James Rodríguez el bello futbolista colombiano que se está echando un “remember” con su ex esposa, Daniela Spindola madre de su hija y además es novio de la guapa ex de Mark Anthony, Shanon de Lima decidió no tener a su hijo con ninguna de ellas dos. Ahora sabemos que se compró un óvulo muy especial y rentó un vientre para tener un hijo que le haga compañía a su madre en Colombia sin tener que depender de ninguna nuera

Por lo pronto la ex o es muy solidaria con el futbolista o están reviviendo las cenizas del amor porque fue de música y acompañamiento al hospital a que le revisen su lesión.