Si le amputan la nariz a Adrián Cue, será una verdadera tragedia

Lo que le pasó al conductor de Enamorándonos, Adrián Cue, es una desgracia. Por respingarse la nariz, le inyectaron en la cara lo mismo que a Alejandra Guzmán en las nalgas, polímeros; es una desgracia y una verdadera tragedia, porque si hay un hombre hermoso que cuida su físico y hace una brutalidad de ejercicio y es físicamente un Dios, es Adrián.

Y eso de que le haya entrado una bacteria por la que a la mejor le tienen que amputar la nariz y por lo cual tuvo que renunciar a Enamorándonos es una historia de terror, ojalá le puedan salvar su nariz y no corra más peligro, aunque debe estar demasiado enfermo y delicado para decidir renunciar al programa que lo acabó de lanzar al estrellato.

El intercambio de favores sexuales por los laborales lo hacen hasta presidentes

Harvey Weinstein no salió a la calle a tirársele encima a mujeres, ni tenía que buscar, la mayoría de las actrices le pedían: "Hágame lo que quiera y déme el papel", o simplemente se dejaban hacer y se quedaban calladas pagando derecho de piso. No las obligó ni las violó, les decía: "Demuéstrame qué tanto quieres el papel y qué estarías dispuesta a hacer en un viaje a París". Eso es intercambio de favores sexuales por favores laborales, porque nadie se va con un violador de viaje.

Sí fue libidinoso y encimoso y aún así casi casi lo acorralaban para ver si el jefazo máximo les daba el papel que querían.

Siempre ha existido el intercambio incluyendo cuando un presidente mete a su mujer de presidenta a cambio de que ella aguante sus infidelidades y eso también es intercambio sexual por intercambio laboral y de eso ha pecado hasta Hilary Clinton.

César Évora: Vivian, mi mujer, es una pareja excepcional

Te divorciaste de tu primera mujer, ¿has pensado divorciarte de Vivian tu mujer actual? Le pregunté a César Evora.

"Llevamos juntos más de 25 años, Vivian Domínguez no sólo es mi mano derecha, mis brazos, mis piernas, es mi amiga y mi amante, tenemos una relación muy fuerte, muy bonita, muy sincera y yo soy el más sorprendido porque nunca he sentido el tiempo pasar mientras la tengo a mi lado. Es una bendición haberla encontrado, es mi mayor crítica, una pareja excepcional no sólo sexual, sino espiritualmente, no puedo estar lejos de ella, si se tiene que ir unos días, la extraño y durante el día nos hablamos todo el tiempo y no es conversación banal, nos decimos: te amo, te adoro, te espero, te quiero y estamos locos por reencontrarnos de nuevo, eso es una magia que ninguno de los dos hemos forzado, nos procuramos el uno al otro, es divino".