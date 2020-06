Cuando el éxito brutal se le acabe a Yalitza Aparicio y no sea ella “quien les hace el favor” a los directores, ojalá no vaya a salir con que la están discriminando

Alguien quiso contratar a Yalitza Aparicio para una película en un papel menor de secretaria, un rol pequeño, pero ella reclamó: ¿Cómo se les ocurre? ¿Por qué no me respetan?

Yalitza comenta que quiere luchar por las comunidades indígenas porque ella es indígena y dice que fue víctima de discriminación, pero, ella sí se fue a Hollywood y conoció el éxito mundial. Esperemos que a ella no le hagan como a tantas estrellas, que las trepan al cielo, abren el hueco de las escaleras y las dejan caer.

O que no sienta que como ya fue protagonista quiere el trato de “yo escojo los papeles y te voy a hacer el favor de trabajar contigo”. Que no es imposible que suceda porque a ella sí le vendieron el sueño guajiro de diva. Pero en este medio a todas con el tiempo las dejan que se caigan solitas y solitas se vayan cuando finalmente se dan cuenta que no son el centro del mundo, sino que solamente son un puntito en el universo.

Qué maravilla que ella aspire a que la tengan de por vida en campañas, en los escenarios más poderosos del mundo protegiendo a los indígenas porque ella piensa: “Esto soy yo”.

Vamos a estar pendientes de ver cómo aterriza al final ese cohete que se llama Yalitza Aparicio y que en un principio no supo ni qué la golpeó porque a ella la atropelló el éxito brutal y qué rico que te lleven con maquillista de planta y tanta gente divertida y “yo Yalitza” en el centro de todo. Ojalá que cuando se le acabe el veinte no vaya a salir con que la están discriminando.

Paco de la O perdió su inversión económica en la música, pero ahora tiene a la mejor fan

¿Qué te preocupa Paco de la O, el futuro económico cuando ya regresaste al seno de tu madre? Antes ella te cantaba canciones de cuna, ahora te toca devolverle, ¡cántale tú a ella que es tu mejor espectadora! Y te recibió en su casa después de 33 años de haberte independizado, después que apostaste tus ahorros a tu proyecto musical antes del Covid-19. Así acompañas a tu mami y ahorras y al rato te vas a poder comprar tu casita y tú corresponder ayudando a tu mami.

Angélica Rivera triunfarán tanto en su nueva telenovela, que se compra con su propio dinero un mansión como “La casa blanca”

Angélica Rivera vuelve a la televisión con jugoso contrato para protagonizar una historia en la que la confunden con otra, que es culpable de un robo. Si tiene el éxito que siempre tuvo, ya que ella fue exitosísima mucho antes de ser esposa, igual y va a ganar tanto dinero que se va a comprar ella solita una mansión como “la casa blanca”.