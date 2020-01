Fama | Me encanta ser Roberto Palazuelos

Me encanta ser Roberto Palazuelos y venir de la familia de la cual vengo, dice el Diamante Negro

Dice Luis Miguel que tú nunca serás como él, ¿te gustaría ser como El Sol de México?

Luis Miguel dice que no voy a ser nunca como él y claro que nunca lo seré, mi bisabuelo y mi papá fueron a la Universidad en Harvard, a mí no me interesa ser Luis Miguel, me encanta ser Roberto Palazuelos y venir de la familia que tengo.

Tú has demandado hasta a un Presidente de México, ¿demandarías a Luis Miguel?

No me interesa. Micky se quiere poner a sí mismo como si fuera el Papa Francisco, pero aunque en la serie salen personajes de ficción, si yo lo presento ante un juez procede la demanda. Yo nunca he perdido un juicio en mi vida, ni siquiera perdí cuando hice el juicio contra el presidente de la república. Luis Miguel da a entender que familiares y amigos lo usaban y es cierto que todos lo usaban, pero él también usaba a la gente.

DANA PAOLA QUIERE CASTIGAR A TV AZTECA Y PIDE: "PÁGUENME MI RATING"

Dana Paola quiere castigar a TV Azteca poniéndose sus moños y les dijo: “Hay siete millones de curiosos que nos ven, páguenme mi rating y de regalías quiero que me den siete millones de pesos más o no vuelvo a La Academia, cuando ni Meghan, esposa del Príncipe Harry le pidió a Disney esa cantidad por hacer el doblaje de una película y eso que su cuñado va a ser el Rey de Inglaterra . Primero hacen desfiguro y medio para subir la audiencia y luego se ponen de complicados sin darse cuenta que con pataletas pueden perderlo todo y hacer que ya no los contraten o por lo menos que los castiguen haciéndoles comer sus berrinches. En este negocio subes despacito como palmera pero te bajan de un sentón como coco.

ALFREDO ADAME NO SE SALVÓ DEL ACOSO EN SU JUVENTUD

En cuestión de los acosos sexuales hay quienes aseguran que ya se ha llegado a una gran exageración, los violadores ya no tenían ningún límite ni contención para violar tanto a niñas como a niños. Dicen que el padre Maciel violó a 70 cuando seguramente fueron 700 y de esos acosos violentos no se salvó ni Alfredo Adame, quien cuando tenía 15 años se enfermó y lo mandaron a la dirección a que lo cuidaran y el director, abusando de la debilidad de su alumno, le desabrochó la bragueta y le agarró el pene.

Si eso le hacen a muchachos altotes, deportistas y fuertes físicamente, ¿qué no le harán a los chiquitos? Y los niños que son lindos físicamente no saben ni cómo espantarse a los acosadores que los persiguen como moscas.