Fama | Nunca he sido  infiel pero a mí  si me pusieron  los cuernos: Mimi 

Mimi, ¿Tus papás, cantantes y actores ya retirados, Lucha Moreno y José Juan, aún viven en su casa de Tecamachalco?

Siguen viviendo ahí, es una casa muy grande y mi tía también se fue a vivir a esa casa en la pandemia, ahí están mis tres señoritos sacándose los ojos pero gracias a Dios super sanos.

¿Traes mucha pila, cómo te apagas Mimi?

No me apago, vengo de una familia con mucho sentido del humor, muy divertida y manejamos la energía arriba, nos gusta reírnos, nos gusta cantar y nos gusta echar desmadre.

¿Alguna vez te han pintado el cuerno o tú has sido infiel?

Si, claro, me han pintado el cuerno. Yo nunca he sido infiel, me parece estúpido serlo, si otra persona que no es mi pareja me llama la atención, dejo a mi novio porque soy tan bruta que seguro me cachan. Ningún novio mío me ha celado, no doy motivos ni soy celosa, no reviso celulares ni soy nana de nadie ¡pero tampoco soy tonta!”.

¿De qué murió tu hermana? le pregunté a Mimi de Flans.

De cáncer, muy jovencita hace 20 años y dejó a mis niños muy chiquitos, estuvo enferma mucho tiempo y siempre fuimos muy unidas, de hecho la gente nos confundía y cuando ella murió, aunque no se puede suplir a una mamá, yo tomé el papel de mamá de ellos.

Qué bendición para ellos que estuvieras tú ahí

También para mí fue una bendición por supuesto.

¿Tu niño es muy talentoso verdad?

Gonzalo Vallecillo Hernández es cantante y músico y tiene los dos lados de la moneda, ha sido corista de Flans desde hace casi ocho años y su grupo Cranes hacen música alternativa, super padre. Mis dos niños, Gonzalo y Milena ya están grandes.

¿Los adoptaste legalmente? ¿Vivieron contigo?

No los adopté, Javier, su papá, está muy presente pero yo he fungido como su mamá putativa y vivieron conmigo temporadas, Emilia, hace tres años se fue a vivir a Buenos Aires con su novio y estudia Zoología y Gonzo hace dos años se casó y tengo el nido vacío, se siente bien gacho.

¿Cuál es tu artista favorito?

Ilse e Ivonne, mis maestras de vida, Ivonne tiene la inquietud de pintar y vivir en la playa y es bien válido pero somos y seguiremos siendo tres siempre pues ya son 35 años juntas.

Con Flans hiciste giras por el mundo, ¿en qué lugar vivirías?

Me iría a vivir feliz a Buenos Aires, Argentina y ahí vive mi niña a quien tengo un año de no verla y ya me muero de ganas pero de mi México lindo y querido no me muevo, con lo bueno y malo que tiene, me sacarán con las patas por delante porque soy muy feliz viviendo aquí”.

